Boomi lance un connecteur de plate-forme iPaaS pour Amazon EventBridge

juin 2020 par Marc Jacob

Boomi (groupe Dell Technologies) annonce l’intégration de la plateforme Boomi avec Amazon EventBridge, étendant ainsi ses capacités de support à des architectures de type event-driven (EDA). Amazon EventBridge est un bus d’événements sans serveur (« serverless ») qui permet de connecter facilement des données issues d’applications, des applications SaaS (Software-as-a-Service) intégrées et des services Amazon Web Services (AWS). En tant que partenaire technologique avancé du réseau d’AWS (AWS Partner Network) et leader en matière d’intégration, Boomi est le premier fournisseur iPaaS à offrir un support clé en main pour Amazon EventBridge et à inclure des fonctionnalités supplémentaires et innovantes de connectivité et d’intégration.

Grâce à cette nouvelle intégration, les services informatiques peuvent désormais utiliser le connecteur Boomi pour Amazon EventBridge comme source pour leurs intégrations Amazon EventBridge. Concrètement, cela leur permet de connecter facilement et en toute transparence leurs intégrations Boomi, nouvelles ou existantes, à des services AWS supplémentaires via Amazon EventBridge mais aussi à des sources de données tierces, des applications SaaS et personnalisées, ou encore à des sources de données sur site et issues de l’Internet des objets (IoT). En outre, les clients qui utilisent déjà Amazon EventBridge pourront tirer parti des solutions uniques de Boomi adaptées aux environnements de type EDA, notamment :

• Support client

• Opérations de sécurité

• Opérations commerciales

• Suivi des demandes

• Inscription au répertoire

• Mises à jour des données clients

Amazon EventBridge simplifie la création et la gestion d’applications event-driven en prenant en charge, depuis AWS, le traitement et la livraison des événements, la sécurité, l’autorisation et le traitement des erreurs. Sur la console Amazon EventBridge, il est possible de choisir une source d’événements et de sélectionner une cible dans la liste des services AWS. Amazon EventBridge assure automatiquement la diffusion des événements en temps réel. Boomi Connector pour Amazon EventBridge permet d’envoyer un nombre illimité d’événements (données) vers AWS via les bus d’événements Amazon EventBridge, lequel peut ensuite les transmettre à des services AWS ciblés.

Le connecteur Boomi pour Amazon EventBridge utilise la gestion des identités et des accès (AWS Identity and Access Management) pour authentifier les utilisateurs d’AWS. Grâce à ce connecteur, il est possible d’utiliser un processus d’intégration Boomi pour créer les événements au format JSON.