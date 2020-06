Colt propose Colt IP Access aux clients des services SaaS de Microsoft

juin 2020 par Marc Jacob

Colt Technology Services annonce un renforcement de son partenariat avec Microsoft en fournissant une connectivité Internet dédiée et optimisée pour le cloud aux entreprises utilisant les services SaaS de Microsoft, notamment Microsoft Teams et Microsoft 365. Cette annonce intervient alors que le service de peering Microsoft Azure Peering Service est désormais disponible. Colt apporte des performances accrues grâce à l’optimisation du routage de bout en bout et à la priorisation des flux via son service de priorisation du cloud pour l’accès IP.

Colt Technology Services est l’un des fournisseurs de services réseau en Europe à avoir participé au lancement du service de peering de Microsoft en novembre 2019. Dès à présent, le service Cloud Prioritisation Service for IP Access de Colt offre une meilleure expérience client en assurant que les flux Microsoft Teams et Microsoft 365 sont optimisés de bout en bout, y compris le dernier kilomètre. Cette optimisation est désormais accessibles depuis tous les sites des clients connectés via Colt IP Access to Azure.

L’amélioration de cette intégration permet de hiérarchiser les priorités de bout en bout entre le site de la filiale du client et Azure. Cela signifie que les utilisateurs bénéficieront d’une connectivité fiable et performante avec des latences garanties par des accords de niveau de service, même en cas d’encombrement au niveau du dernier kilomètre. Colt confime également qu’aucune donnée ne passera par un réseau IP tiers, autre que celui de Colt et de Microsoft. Cette garantie contribue à la sécurité de l’offre.

L’offre Cloud Prioritisation Service for IP Access de Colt s’appuie sur le réseau Colt IQ. Ce réseau connecte plus de 29 000 immeubles de bureaux on net, plus de 900 data centers et plus de 25 000 clients à travers le monde. Déployé et appartenant entièrement à Colt, ce réseau dense de fibre optique permet aux entreprises de bénéficier d’une connexion transparente et de bout en bout au cloud.

Partenaire d’Azure Express Route depuis 2014, Colt est un Gold Partner de Microsoft qui apporte un accès sécurisé, fiable et en temps réel à Azure. Grâce à une offre supplémentaire avec Cloud Prioritisation Service, les entreprises peuvent désormais bénéficier d’une expérience leader sur le marché pour leurs applications Microsoft SaaS.

Cloud Prioritisation Service est disponible en Europe dés à présent et le sera en Asie avant l’été 2020.