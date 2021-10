Lacework et Snowflake signent un partenariat pour une meilleure analyse et une meilleure vision de la sécurité du cloud

octobre 2021 par Marc Jacob

Lacework et Snowflake annoncent la signature d’un partenariat d’intégration produit et de mise sur le marché. En rendant les données de Lacework facilement disponibles dans le Data Cloud Snowflake, les entreprises peuvent analyser et créer des rapports, rapidement et à moindre coût, sur les risques et les menaces dans leurs environnements cloud et de conteneurs.

Lacework est une plateforme de sécurité basée sur les données et développée nativement sur Snowflake, capable de traiter des dizaines de milliards de points de données de sécurité et, grâce à une automatisation intelligente et à un moteur d’analyse breveté, de mettre en évidence les quelques événements de sécurité les plus importants au cours d’une journée donnée. Cette visibilité donne aux organisations de sécurité et de développement, surchargées et manquant de ressources, les informations dont elles ont besoin pour remédier rapidement aux problèmes de sécurité et de performance les plus urgents, sans nuire à l’agilité de l’entreprise.

Ensemble, Lacework et Snowflake apportent la valeur des données de sécurité du cloud à toutes les activités de l’entreprise, éliminant les barrières qui séparent les différents groupes chargés de la protéger. En combinant les données de Lacework dans leur lac de données de sécurité Snowflake, les clients peuvent :

• Gagner en flexibilité grâce à des analyses personnalisées. En associant les découvertes de Lacework en matière de sécurité du cloud à d’autres données de sécurité dans Snowflake, les clients peuvent appliquer des politiques de sécurité complexes et une logique SLA pour identifier les problèmes les plus importants pour l’organisation.

• Créer des tableaux de bord destinés à un public plus large. De nombreuses parties prenantes sont concernées par la sécurité du cloud. Les organisations peuvent créer des tableaux de bord avec les données combinées, afin de leur offrir des informations exploitables avec une vue aussi large ou aussi précise que nécessaire.

• Réagir aux incidents de manière plus rentable. La réponse à une violation nécessite souvent un accès rapide à une année, voire plus, de journaux d’activité. Lacework fait la lumière sur les données de sécurité du cloud et les corrélations qui vont permettre de faciliter les enquêtes sur les incidents ; l’architecture unique de Snowflake, quant à elle, permet des enquêtes efficaces à l’échelle du pétaoctet, sans limite de rétention.

Le partenariat inclut également un alignement en termes de mise sur le marché, afin d’accélérer le "Time to Value" des clients grâce à une intégration simplifiée et des modèles de rapports couvrant les cas d’utilisation analytiques les plus courants.

Lacework est également un membre fondateur du programme Powered by Snowflake, lancé en juin 2021. Ce programme est conçu pour accélérer la livraison d’applications différenciées sur Snowflake en soutenant les développeurs à toutes les étapes du parcours de l’application dans le Data Cloud de Snowflake. Il existe aujourd’hui plus de 100 partenaires "Powered by", dont les membres fondateurs BlackRock, Lacework, OppLoans et Observe.

Fin 2020, Snowflake a participé au financement de série C de 525 millions de dollars de Lacework. Ce nouveau chapitre du partenariat entre Lacework et Snowflake permettra aux entreprises multi-cloud qui ont un usage intensif de données de plus facilement alimenter un lac de données de sécurité efficace dans Snowflake, avec la visibilité et l’intelligence de sécurité de Lacework.