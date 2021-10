Milos Brkovic est nommé Directeur Général de Commvault France

octobre 2021 par Marc Jacob

Fort de seize années d’expériences dans le domaine de l’informatique et de 5 années dans l’univers du datacenter et des services de sauvegarde des données sur le marché français, Milos occupait depuis 2016 le poste de District Manager Data Center Division chez Dell/EMC. Expert technique et commercial, il a notamment été en charge du développement de l’activité Data Center grâce à sa gestion des ventes inspirante et sa pensée créative.

Milos Brkovic a commencé sa carrière chez le distributeur informatique Insight Technology Solutions en qualité d’ingénieur commercial avant d’entamer son parcours chez Dell. Fort de cette expérience channel, il aura à cœur d’explorer encore davantage ce volet chez Commvault.