Infhotep lève 1,2 million d’euros

octobre 2021 par Marc Jacob

Grâce à cette levée de fond, Infhotep réaffirme sa volonté de faire d’Adequacy le leader sur le marché du management des données à caractère personnel, en France, en Europe, et plus largement à l’international.

Fidèle à ses valeurs et à sa volonté d’indépendance, Infhotep a levé 1,2 million d’euros auprès de son écosystème : partenaires, associés historiques, business angels. Le groupe d’experts comptables et commissaires aux comptes CPA est également entré au capital de façon significative, à travers sa structure d’investissement CPA 360.

Grâce à cette augmentation de capital, Infhotep entend renforcer son implantation chez les grands comptes, ETI et organisations publiques :

en investissant dans la R&D pour continuer de faire d’Adequacy le « best of breed » du management des données à caractère personnel

en poursuivant l’internationalisation du développement de la solution, principalement en Europe, Asie et Amérique du Sud.

Infhotep est une société de conseil et d’édition de logiciel spécialisée dans la gestion du patrimoine de la donnée. Depuis 2003, nous accompagnons nos clients, entreprises privées et organismes publics avec pour objectif d’éveiller leur conscience numérique.

En 2016, Infhotep a créé Adequacy, un logiciel de management des données à caractère personnel. Avec plus de 6 500 entités juridiques utilisatrices, notre solution 100% développée en interne et hébergée en France est un acteur majeur sur le marché de la conformité RGPD.

Convaincus que nous sommes entrés dans l’ère de la donnée, Infhotep s’engage pour éveiller les consciences sur l’usage du numérique. Notamment, il a créé la Junior Privacy, un programme d’accompagnement et de sensibilisation des jeunes de 11 à 14 ans aux enjeux de la donnée et à la culture du numérique.