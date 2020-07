La technologie Secure Encryption Virtualization AMD EPYC au cœur des VM Confidential de Google

juillet 2020 par Marc Jacob

AMD et Google ont annoncé un nouveau partenariat avec la disponibilité des machines virtuelles (VM) Confidential en version Bêta via le Google Compute Engine profitant des processeurs AMD EPYC de seconde génération. Les clients Google peuvent désormais réunir performance et sécurité pour leurs données et applications, et ce à tout moment, grâce aux VM Confidential.