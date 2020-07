Zoom lance Zoom for Home

juillet 2020 par Marc Jacob

Zoom Video Communication annonce le lancement de Zoom for Home, une combinaison de solutions logicielles et matérielles destinée à répondre aux besoins des professionnels travaillant à distance. À une époque où les employeurs se demandent à quoi ressemblera la nouvelle normalité du travail, Zoom for Home améliore l’expérience des employés pour qu’ils puissent se connecter à distance et être productifs.

Zoom for Home - DTEN ME, est le tout premier dispositif Zoom for Home. Zoom s’est associé à DTEN pour créer un espace de travail immersif et productif. Les caractéristiques de cet appareil tout-en-un de 27 pouces comprennent : trois caméras grand-angles intégrées pour la vidéo haute résolution ; une matrice de 8 microphones pour un son cristallin lors des réunions et des appels téléphoniques ; et un écran tactile ultra sensible pour le partage d’écran interactif, le tableau blanc, l’annotation et l’idéation. L’installation est simple : Zoom for Home — DTEN ME fonctionne immédiatement et se connecte directement pour toute personne disposant d’une licence Zoom Meeting.

Zoom for Home est compatible avec tous les appareils Zoom Rooms, notamment les solutions matérielles de Neat et Poly, ce qui permet aux utilisateurs de sélectionner le matériel dont ils ont besoin pour créer une expérience de communication parfaite pour le travail à domicile dans des espaces tels que les salons et les écrans montés.

Principales fonctionnalités de Zoom for Home :

Une expérience Zoom améliorée —En se connectant à un appareil compatible avec Zoom for Home avec un compte utilisateur Zoom, les utilisateurs peuvent créer des expériences de bureau immersives sans licences supplémentaires (Zoom for Home est disponible avec toutes les licences Zoom Meeting, y compris Basic).

Toujours disponible — Un démarrage facile des réunions ad hoc ou programmées, des appels téléphoniques et de la collaboration virtuelle avec partage et annotation de contenu.

Personnalisation — Synchronisation avec le calendrier, l’état, les paramètres de réunion et le téléphone de l’utilisateur pour une expérience de communication unifiée orientée vidéo.

Options de gestion flexibles —Les appareils Zoom for Home peuvent être configurés pour être gérés à distance par le portail d’administration ou être autogérés par l’utilisateur final.

Conception Zoom for Home - Garantit que le matériel est une solution adaptée et que son prix est accessible pour une installation de bureau à domicile.

Zoom for Home répond à la nouvelle normalité hybride d’expérience virtuelle et physique qui semble s’installer actuellement pour les travailleurs « de bureau ». Selon une étude récente de Morning Consult, près de la moitié des adultes qui peuvent travailler à distance pensent que les réunions virtuelles sont au moins aussi efficaces que les réunions en personne. Dans une étude récente d’IBM, 81 % des personnes interrogées — contre 75 % en avril — ont indiqué qu’elles souhaitaient continuer à travailler à distance au moins une partie du temps. Les grandes entreprises du monde entier ont déjà indiqué qu’elles ne prévoyaient pas de revenir aux méthodes de travail d’avant le COVID.