Alsid dévoile la version 2.7

juillet 2020 par Marc Jacob

Basée sur le Cloud, la solution d’Alsid fonctionne sans agent et ne nécessite aucun privilège pour la surveillance et la sécurisation en temps réel des domaines Active Directory. Elle permet aux administrateurs et aux spécialistes en sécurité AD de défendre proactivement leurs infrastructures, et aux CISO d’obtenir une vue synthétique de leur exposition aux cybermenaces.

Dans sa dernière version, la plateforme Alsid for AD inclut une gamme de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour, poussant encore un peu plus loin sa couverture des risques liés à l’Active Directory.

• Visualisation de la topologie des domaines Active Directory : cette cartographie intuitive couvre de manière holistique tous les AD d’un réseau, détaille leurs relations d’approbation, et alerte l’utilisateur sur les problèmes de relations de confiance correspondants.

• Analyse profonde des objets déviants : il est maintenant possible d’analyser directement les attributs dangereux liés à un indicateur de sécurité et de visualiser les modifications correctrices à réaliser.

• Enrichissement des IoE : 6 nouveaux IoE viennent compléter la couverture d’Alsid, chacun embarquant des dizaines de nouvelles vérifications de sécurité.

• Ouverture complète de notre API : l’API de la solution est maintenant entièrement publique et documentée, débloquant ainsi de nombreux scénarios d’automatisation pour nos utilisateurs.

La version 2.7 comprendra également une multitude d’autres fonctionnalités qui permettront notamment d’approfondir les informations relatives aux modifications des stratégies de groupe, d’envoyer des alertes pour les écarts constatés lors de la phase d’analyse initiale, d’évaluer la sécurité des scripts stockés dans Sysvol, ainsi que des dizaines d’améliorations et de corrections mineures.

En tant que solution basée sur le cloud, Alsid for AD, version 2.7, est disponible dès maintenant et se mettra à jour automatiquement, permettant ainsi aux clients Alsid existants de bénéficier des nouvelles fonctionnalités et des améliorations.