La solution ShadowProtect SPX 7 de StorageCraft est lancé

décembre 2020 par Marc Jacob

StorageCraft® annonce la disponibilité immédiate de StorageCraft ShadowProtect® SPX 7, faisant ainsi évoluer cette solution phare largement reconnue pour la restauration des données pour les PME. Celle-ci permet ainsi aux clients d’atteindre et même de dépasser leurs objectifs de temps et de points de restauration, de rétablir les fichiers et les dossiers en quelques minutes, mais aussi les serveurs défaillants, et de remonter instantanément les machines dans un environnement virtuel grâce à la technologie VirtualBoot de StorageCraft. ShadowProtect SPX 7 renforce la sécurité des données mais aussi les capacités d’évolutivité et les performances, notamment avec la prise en charge des nouvelles versions de Linux OS, de Windows Resilient File System (ReFS) de manière complète et de GPT tout en améliorant les flux de travail.

Les nouvelles améliorations permettront aux équipes IT, confrontées au défi de la sauvegarde des données dans un environnement qui ne cesse de croître et d’évoluer, de répondre plus facilement aux exigences de protection des données, que ces dernières comptent une douzaine ou des milliers de sauvegardes.

Parmi les améliorations introduites par ShadowProtect SPX 7 :

● La sécurité des données : Les entreprises peuvent restaurer des fichiers, des dossiers et des systèmes entiers en quelques secondes et remonter instantanément les machines dans un environnement virtuel grâce à la technologie VirtualBoot. SPX7 prend également en charge les nouvelles versions de Linux OS et le support ReFS pour Windows, ce qui permet une détection intégrée de la compromission des données de tous types, y compris les moins structurées comme les images haute résolution, les vidéos et les fichiers design.

● L’évolutivité : Du déploiement et de la configuration à grande échelle à la mise en place de procédures de vérification et d’alerte automatisées, ShadowProtect SPX 7 assure la protection des systèmes avec un minimum d’intervention.

● La restauration immédiate des plus importants volumes : La prise en charge de volumes plus importants dans VirtualBoot permet aux partenaires de restaurer instantanément dans les environnements de leurs clients, des ensembles de données de plus de 2 TB et jusqu’à 4 TB (UEFI).

● Des flux d’installation et une productivité optimisés : L’amélioration des flux de travail permettra aux techniciens support d’intégrer plus facilement de nouveaux environnements et d’accomplir les tâches de maintenance de manière plus efficace. De plus, la valeur de la console centrale de contrôle et de gestion ShadowControl s’en trouve renforcée. Elle offre en effet une visibilité totale sur l’état des sauvegardes, ce qui garantit une gestion simple et la disponibilité d’outils puissants pour remédier aux problèmes avant qu’ils n’affectent les performances.

Sylvain Graveron - Responsable Technique en charge de la gestion des Systèmes d’Information – Siqual déclare : "Nous utilisons ShadowProtect SPX depuis plusieurs années, dans des configurations diverses. Sa fiabilité et sa rapidité de restauration des données nous permettent d’avoir toujours un temps d’avance par rapport aux accords de niveau de service (SLA) de nos clients. L’ajout de nouveaux cas d’utilisation et l’amélioration de la productivité avec SPX 7 nous donne la possibilité de mieux supporter nos clients, avec encore plus d’efficacité, tout en nous permettant d’en acquérir de nouveaux. C’est une excellente nouvelle.”

Jimmy LESAGE, Gérant, Abis Informatique, ajoute : " Nous sommes ravis de constater que StorageCraft continue d’investir dans la solution ShadowProtect SPX. Leurs équipes sont très à l’écoute des besoins de leur communauté de partenaires et fixent leurs priorités de développement en conséquence. En combinant la prise en charge d’environnements supplémentaires et la capacité de restaurer instantanément des ensembles de données beaucoup plus volumineux, nous avons exactement les améliorations dont nous avions besoin pour garder une longueur d’avance face à l’évolution des infrastructures de nos clients et à l’augmentation de la charge de travail liée aux données. Cela nous aide ainsi à mieux servir nos clients, à les satisfaire et à générer de nouvelles opportunités de revenus".

Shridar Subramanian, CMO et vice president of global product management, StorageCraft, conclut : "Les MSP et les PME font confiance à ShadowProtect depuis plus de dix ans. Les améliorations apportées sont une réponse directe à leurs retours d’expérience et leur permettent d’étendre la valeur et l’impact de ShadowProtect grâce à la prise en charge d’environnements supplémentaires pour leur base existante et, pour nos MSP, de saisir de nouvelles opportunités".

Disponibilité StorageCraft ShadowProtect SPX 7 est disponible immédiatement par le biais du réseau de partenaires revendeurs et distributeurs agréés de StorageCraft.