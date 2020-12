Orange Cyberdefense accompagne les entreprises européennes dans la protection des emails avec la solution de Vade Secure

décembre 2020 par Marc Jacob

Vade Secure, spécialiste de la défense prédictive de la messagerie, protégeant 1 milliard de messageries dans le monde, annonce aujourd’hui l’extension de son partenariat avec Orange Cyberdefense. Les solutions de sécurité des emails développées par Vade Secure (Vade Secure for Microsoft 365 et Vade Secure Cloud) sont portées par Orange Cyberdefense au sein de l’offre Email Protection, et commercialisées auprès des entreprises par l’entité Orange Business Services.

Déjà disponibles pour les clients Orange en France, elles vont désormais être également disponibles à travers Email Protection dans sept nouveaux pays européens : le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège, le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne.

L’extension d’un partenariat à succès

Orange utilise Vade Secure depuis 2011 pour protéger ses services de messagerie à destination des particuliers dans le cadre de son offre de fournisseur d’accès à Internet, et depuis 2018 pour protéger la messagerie de sa clientèle entreprise, dans le cadre de son offre Email Protection.

En France, Email Protection est utilisée par près de 250 entreprises, ce qui représente 80 000 boîtes emails protégées. Entre 2019 et 2020, Vade Secure a enregistré une croissance de 300% des revenus récurrents annuels générés par les ventes d’Email Protection par Orange Business Services sur les trois premiers trimestres 2020 (par rapport à 2019).

Fort de ce succès, c’est naturellement qu’Orange Cyberdefense a décidé d’étendre la commercialisation des solutions Vade Secure à de nouveaux marchés en Europe.

Vade Secure, un complément de sécurité indispensable pour la messagerie Développée en France, la technologie de protection des emails de Vade Secure est aujourd’hui mondialement reconnue. Primée à de nombreuses reprises, les solutions Vade Secure (Vade Secure for Microsoft 365 et Vade Secure Cloud) offrent une protection complète et automatique avant, pendant et après les attaques. Elles s’appuient sur l’intelligence artificielle, notamment sur des mécanismes d’apprentissage automatique brevetés, pour détecter les menaces inconnues et hautement ciblées telles que le phishing, le spear phishing, les malwares et les ransomwares.

Email Protection propose deux solutions de protection développées par Vade Secure :

o Vade Secure Cloud : la solution de protection adaptée à tous les environnements Cloud.

o Vade Secure for Microsoft 365 : la solution dédiée à l’environnement Microsoft 365 (commercialisée par Orange). Celle-ci s’intègre de manière transparente à Microsoft 365 via une architecture basée sur les API et vient compléter la protection native de la plateforme pour la prémunir contre les menaces par email les plus sophistiquées.