La solution Omnis Cyber Intelligence de NETSCOUT s’intègre à AWS Security Hub

novembre 2021 par Marc Jacob

NETSCOUT SYSTEMS, INC. annonce que les clients d’Amazon Web Services, Inc. (AWS) bénéficieront désormais d’une visibilité et d’une sécurité accrues lors de la migration des workloads vers AWS, grâce à l’intégration d’Omnis® Cyber Intelligence de NETSCOUT (NETSCOUT OCI) avec AWS Security Hub.

NETSCOUT OCI est la solution logicielle de sécurité réseau la plus rapide et la plus évolutive du secteur, qui repose sur la surveillance des réseaux, ainsi que l’enregistrement et l’analyse des paquets la plus remarquable du marché. Cette solution unique permet de détecter et d’enquêter sur les activités suspectes en temps réel et a posteriori, d’identifier les menaces au début du cycle de vie des attaques pour empêcher la propagation des infections, de stopper les attaques futures et d’identifier les actifs compromis.

En tant que service de gestion de la posture de sécurité dans le cloud, AWS Security Hub soumet les ressources AWS à des contrôles automatisés et réguliers en matière de bonnes pratiques de sécurité, regroupe les alertes et assure une correction automatisée.

L’intégration entre NETSCOUT OCI et AWS Security Hub améliore le niveau de sécurité des entreprises en étendant la portée et la précision de la visibilité et des renseignements sur les cybermenaces. L’intégration se fait sans friction puisque NETSCOUT OCI formate automatiquement les violations dans le format ASFF (Amazon Security Findings Format) avec des fonctions intelligentes intégrées qui éliminent les doublons et regroupent les alertes selon les besoins. Grâce à son intégration avec AWS Security Hub, NETSCOUT OCI facilite la détection, l’examen et la prise en charge des activités potentiellement malveillantes qui exposent les risques inhérents aux interdépendances du cloud hybride.