Palo Alto Networks s’associe à Siemens pour protéger les infrastructures critiques

novembre 2021 par Marc Jacob

Palo Alto Networks annonce l’extension de son partenariat technologique avec Siemens pour améliorer la sécurité des OIV (Opérateurs d’Importance Vitale) et prévenir les cyberattaques sur les infrastructures critiques. Les deux sociétés proposeront les pare-feux virtuels de nouvelle génération VM-Series de Palo Alto Networks intégrés dans les plates-formes multiservices Ruggedcom de Siemens. Cela apportera des solutions évolutives en continu et permettra de déployer des politiques de sécurité et d’avoir une visibilité à travers l’ensemble des infrastructures IT, ICS (Industrial control systems – ou système de contrôle industriel) et OT (Operational Technology – la partie de l’IT dédiée exclusivement à la chaîne opérationnelle).

Les pare-feux virtuels VM-Series de Palo Alto Networks proposent ce qui se fait de mieux en sécurité, peuvent se déployer sans interruption sur n’importe quel environnement virtuel ou dans le cloud et s’adaptent à toutes les tailles d’infrastructures. Les pare-feux VM-Series sécurisent tout le trafic, y compris les flux chiffrés, en se basant sur un contexte global qui inclut l’identité de l’utilisateur, celle de l’application et celle de l’appareil, et ils stoppent les menaces informatiques sophistiquées, en utilisant des services de sécurité intégrés nativement . L’administration centralisée facilite l’extension de la protection aux systèmes industriels dans lesquels la plate-forme multiservice Ruggedcom RX1500 de Siemens est déployée.

Le Ruggedcom APE 1808 pour la plate-forme multiservice Ruggedcom RX1500 est une plate-forme d’hébergement d’applications industrielles compacte et puissante permettant aux entreprises d’accueillir des applications tierces et de protéger les interfaces hommes-machines, les stations de travail et les appareils situés dans des environnements sensibles. Les pare-feux virtuels VM-Series utilisant le machine learning servent de passerelles périmétriques dans ces scénarios. Ils utilisent la segmentation via les politiques mises en place et permettent aux opérateurs de contrôler les communications entre applications à travers différents sous-réseaux pour bloquer toutes les menaces latérales et être en parfaite conformité réglementaire. Dans d’autres scénarios, le Ruggedcom RX1500 avec l’APE1808 peut être déployé pour assurer une supervision au niveau applicatif des centres de contrôle de systèmes SCADA.