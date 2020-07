La solution Metro Connect – Managed Wave désormais disponible chez Interxion : A Digital Realty Company

juillet 2020 par Marc Jacob

Interxion : A Digital Realty Company (NYSE : DLR) et l’un des principaux fournisseurs de solutions de data centers de colocation neutres vis-à-vis des opérateurs télécoms et des fournisseurs de cloud en Europe, annonce ce jour la disponibilité de sa solution Metro Connect – Managed Wave sur son campus Nord Est parisien. Metro Connect – Managed Wave d’Interxion fournit une connectivité point à point entièrement gérée et contrôlée, permettant aux clients de s’interconnecter et d’accéder aux communautés de clients qui ne sont pas hébergées dans le même data center qu’eux.

Metro Connect – Managed Wave d’Interxion s’appuie sur l’expertise de Ciena (NYSE : CIEN), une société de systèmes, services et logiciels pour les réseaux. Cette solution est déployée sur des chemins de fibre distincts pour une redondance et une fiabilité sans compromis. Elle offre ainsi aux clients un large éventail de capacités de bande passante et leur permet d’accéder aux communautés de clients hébergés en dehors de leur data center principal. Comme Interxion assure une surveillance 24/7 et met à disposition tous les équipements nécessaires pour interconnecter les deux parties, les clients n’ont plus besoin de gérer eux-mêmes les connexions ou d’acquérir des interfaces optiques coûteuses et potentiellement sensibles à la latence.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’un déploiement plus large de Metro Connect – Managed Wave en Europe, ce service étant déjà disponible sur les campus d’Interxion à Marseille, Amsterdam, Bruxelles et Dublin. Metro Connect – Managed Wave est une alternative au service Metro Connect – Fibre d’Interxion, toujours accessible aux clients préférant gérer et contrôler eux-mêmes les connexions. Ces deux solutions sont désormais entièrement standardisées sur tous les marchés où Interxion dispose de plusieurs campus ; les clients bénéficient donc de la même expérience dans toute l’Europe.

Metro Connect – Managed Wave d’Interxion est disponible immédiatement pour les clients du campus Nord Est parisien, qui inclut les sites PAR1, PAR2, PAR3, PAR5 et PAR7. La solution peut être commandée sur le Portail Client avec un SLA prévoyant une installation dans un délai de trois jours ouvrés. Une option permettant d’accélérer le déploiement est également à la disposition des clients.