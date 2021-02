La plateforme de Software Intelligence de Dynatrace s’enrichit d’un module Cloud Automation

février 2021 par Marc Jacob

Dynatrace ajoute un module Cloud Automation à sa Software Intelligence Platform. Ce nouveau module exploitera l’automatisation et l’intelligence qui sont au cœur de la plateforme Dynatrace® pour orchestrer le cycle de vie du développement d’applications, notamment en automatisant les tests de code et les contrôles qualité en fonction des objectifs de niveau de services de l’organisation (SLO). Cette orchestration est pilotée par une version totalement intégrée de Keptn, un projet CNCF open-source. L’ajout de ce module à la plateforme Dynatrace va transformer la façon dont les équipes de développement, DevOps et SRE (Site Reliability Engineering) développent et gèrent les applications cloud native, leur permettant d’innover plus rapidement et à moindre risque.