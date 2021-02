Genetec lance son nouveau Virtual Experience Center

février 2021 par Marc Jacob

Genetec Inc. annonce le lancement de son tout nouveau Virtual Experience Center. La plateforme permet aux partenaires distributeurs et aux clients finaux de collaborer facilement et efficacement avec les employés de Genetec pour échanger sur leurs projets, assister à des démonstrations et accéder à du matériel, dans un seul et même environnement virtuel, depuis n’importe où dans le monde.

La plateforme en ligne permet de recréer les mêmes interactions personnalisées que lors d’une visite dans l’un des Experience Centers de Genetec à Montréal, Paris, Londres, Dubaï ou Singapour. Sur invitation, les individus ou groupes d’individus peuvent ainsi plonger dans le monde de la sécurité, des opérations et de la business intelligence, où qu’ils soient basés. Le tout sans avoir à s’inquiéter des coûts ou des temps de déplacement.

Le centre virtuel est en mesure d’accueillir des réunions, des événements et des démonstrations approfondies de la plateforme de sécurité unifiée de Genetec, qui contribue à simplifier les opérations en combinant de manière transparente les systèmes de sécurité sur IP dans une seule interface intuitive. Du contrôle d’accès, de la vidéosurveillance et de la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation, aux communications, à la détection des intrusions et à l’analyse, Genetec renforce les organisations grâce à une meilleure connaissance de la situation, un commandement et un contrôle unifiés et une connectivité au cloud.

Avec le Virtual Experience Center, Genetec réaffirme son engagement à investir dans l’innovation pour améliorer l’expérience client de bout en bout. Le centre virtuel vient compléter la liste de laboratoires d’innovation de Genetec dans le monde entier, avec une plus grande flexibilité et une plus grande portée.