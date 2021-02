La solution Barracuda Email Threat Scanner est lancé

février 2021 par Marc Jacob

Chaque scan fournit un rapport sur les attaques trouvées dans l’environnement, ainsi que sur les domaines et les employés à risque. Ce qui aide les organisations à identifier les lacunes dans la protection de la messagerie électronique existante et à évaluer les vulnérabilités de la sécurité du courrier électronique.

La nouvelle version du Barracuda Email Threat Scanner apporte une mise à jour complète de l’interface utilisateur au tableau de bord du scanner qui comprend :

• Une page d’aperçu du scan, qui permet aux utilisateurs de suivre l’évolution de leur scan pendant qu’il est en cours.

• L’accès aux premiers résultats du scanneur de menaces par courrier électronique, qui analyse les boîtes aux lettres et détecte les attaques.

• L’amélioration des rapports du tableau de bord sur les menaces détectées, ce qui facilite l’affinement des connaissances spécifiques et l’interprétation des résultats.

• Un essai gratuit de 14 jours de Barracuda Sentinel peut désormais être lancé directement depuis le scanner, ce qui permet aux clients de profiter des avantages d’une protection en continu.

En 2020, 4 550 entreprises ont utilisé Barracuda Email Threat Scanner pour scanner 2 600 531 boîtes mails et trouver 2 029 413 attaques. En moyenne, 512 attaques ont été détectées par organisation, et une boîte aux lettres sur sept (14%) contenait au moins une attaque, même si les messages étaient scannés par une solution de passerelle de messagerie.

Les attaques détectées se répartissent en quatre types de menaces par courrier électronique : le phishing, l’escroquerie, l’extorsion et la compromission du courrier électronique professionnel (BEC). Sur les 2 029 413 attaques uniques détectées, le phishing était la première menace ignorée par les solutions de sécurité du courrier électronique des entreprises (59 %). L’escroquerie était la deuxième plus fréquente (39 %). L’extorsion (9 %) et le BEC (8 %) étaient moins répandus, mais les cybercriminels ont tendance à envoyer ce type d’attaques en plus petits volumes car elles sont très personnalisées.

Barracuda Sentinel s’intègre directement dans Office 365 pour trouver les menaces à l’intérieur de votre système de courrier que les passerelles de sécurité ne peuvent pas voir.