La plateforme d’intelligence de projets logiciels DECODER a été présentée sur le salon Open Source Experience Paris

novembre 2021 par Marc Jacob

La communauté open source OW2 présente la plateforme DECODER, une nouvelle boîte à outils open source pour les équipes DevSecOps, lors d’Open Source Experience. Cette plateforme est un résultat du projet H2020 DECODER qui rassemble sept membres de quatre pays européens, dont une université (Universitat Politècnica de València), un organisme de recherche (CEA List), deux partenaires industriels (Capgemini, Sysgo), deux PME (Technikon, Tree Technology) et OW2 en tant qu’organisation à but non lucratif. Il est coordonné par Technikon, avec le CEA List comme responsable technique et implique OW2 comme responsable de la diffusion et fournisseur de cas d’usage.

Grâce à sa méthodologie et à son ensemble complet d’outils, incluant le DECODER PKM (Persistent Knowledge Monitor) et des modules spécifiques conçus pour les développeurs, les testeurs et les mainteneurs, la plateforme DECODER peut analyser et documenter automatiquement les projets IoT et de cloud computing, en fournissant une compréhension plus approfondie des codes logiciels et de leurs modifications.

“ Les outils développés dans DECODER ont le potentiel d’aider les développeurs à gérer la complexité du code source, ainsi que la complexité des artefacts tels que les exigences, les diagrammes, les conceptions, la documentation et les résultats de tests ”, déclare Armand Puccetti, ingénieur de recherche au CEA List, avant d’ajouter : " Exploiter les informations stockées dans ces documents informels ou semi-formels est l’un des objectifs clés du projet DECODER. "

DECODER fournit un cadre open source complet aux équipes DevSecOps, en s’appuyant sur des technologies telles que le NLP (traitement du langage naturel), et des techniques de pointe d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique. Son principal objectif est d’offrir une plus grande efficacité tout au long du cycle de vie des applications, grâce à la compréhension du code, à sa lisibilité, à sa réutilisation, à sa conformité et à sa sécurité.

Le projet DECODER a été financé par le programme de recherche et d’innovation H2020 de l’Union européenne dans le cadre de la convention de subvention 824231.

Pour en savoir plus sur DECODER, visitez le site public : https://www.decoder-project.eu