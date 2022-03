La plateforme IA de XXII désormais brevetée

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Grâce à ce brevet - grande première dans l’écosystème - XXII s’impose comme un acteur incontournable de l’édition logicielle en intelligence artificielle en Europe. Il n’est désormais plus nécessaire d’arbitrer entre performance et consommation énergétique.

XXII annonce la validation de son brevet pour XXII CORE, sa plateforme logicielle d’analyse en temps réel des flux vidéos des caméras.

Une technologie de rupture pour la vidéoprotection

Si l’utilisation de l’IA s’est démocratisée tant au sein des entreprises privées que dans les collectivités territoriales, une des questions centrales est de pouvoir déployer une solution de vision par ordinateur avec un système informatique moins onéreux.

C’est ainsi qu’est pensée cette nouvelle architecture logicielle de XXII, qui lui a demandé 3 ans de R&D et qui est capable de délivrer de hautes performances et une communication des briques logicielles optimisées dans le système XXII CORE, pour une large gamme de systèmes hardware. De facto, cette architecture logicielle permet une optimisation de l’orchestration des briques algorithmiques pour diminuer de façon significative la consommation globale du système.

Moins onéreuse, moins énergivore et toujours plus évolutive (la nouvelle architecture logicielle de XXII offre une économie de 52% de la consommation sur l’année et jusqu’à 47% sur le prix du matériel), cette nouvelle technologie brevetée, va permettre d’accélérer le développement des usages de la vision par ordinateur exploitant l’IA bien au-delà du traditionnel angle sécuritaire.