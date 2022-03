Software AG acquiert StreamSets pour accélérer sa croissance sur le marché de l’intégration hybride

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Darmstadt annonce la signature d’un contrat portant sur l’acquisition de StreamSets, leader de l’intégration de données pour la pile de données (data stack) moderne. Avec cette acquisition, Software AG étend ses activités sur le marché en pleine expansion des solutions SaaS et des services d’abonnement, le chiffre d’affaires de StreamSets ayant augmenté à un taux de croissance annuel moyen sur quatre ans de plus de 70 % jusqu’en 2021.

Cette acquisition permet à Software AG d’étendre ses activités sur son marché potentiel global de 61 milliards d’euros en pénétrant le segment de l’intégration de données dans le cloud, qui progresse de 26 % par an.

La technologie de StreamSets s’intègre parfaitement à l’offre de solutions d’intégration hybride du groupe et sa stratégie commerciale est alignée sur celle du groupe, ciblant les entreprises et les acheteurs potentiels de solutions informatiques.

Software AG créera de la valeur en générant des ventes croisées, en développant des offres iPaaS communes et en permettant à StreamSets de stimuler sa propre croissance rapide de manière plus rentable.

Les prévisions de croissance organique du groupe pour 2022 et ses objectifs pour 2023 restent inchangés.

StreamSets continuera de générer une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires à moyen terme et, malgré son expansion, augmentera sa marge d’EBITA non-IFRS sur la même période.

La plateforme d’intégration de données d’entreprise de StreamSets permet aux clients de transférer des données de manière transparente et sécurisée vers et à partir de n’importe quelle partie de leur backbone digital, qui repose sur l’offre Digital Business de Software AG dans les environnements hybrides et multicloud. Cette combinaison permet aux entreprises de mieux tirer parti de la valeur des données lorsqu’elles se déplacent entre les applications sur site, les flux de données, les applications SaaS, les entrepôts de données existants et les plateformes de données cloud telles qu’Amazon RedShift, Databricks et Snowflake. La plateforme iPaaS hybride combinée fournira des données consolidées, conformes et continues aux applications intelligentes et à l’entreprise connectée.

Raisons stratégiques

Dans le cadre de la stratégie de fusions-acquisitions de Software AG, cette acquisition est la première qui vise à accélérer sa croissance en pénétrant un nouveau segment de son marché potentiel global de 61 milliards d’euros. Cet accord permettra à Software AG de pénétrer le segment de l’intégration de données dans le cloud qui fait partie du marché plus large de l’intégration de données, un segment qui progresse de 26 % par an sur un marché qui devrait représenter 3,5 milliards de dollars d’ici 2025.

Alors que les solutions Digital Business de Software AG connectent un écosystème d’applications hybrides et y intègrent les données transactionnelles, la technologie de StreamSets collecte, consolide et transfère les données dans cet écosystème ainsi qu’un éventail plus large d’ensembles de données, telles que les données périphériques et de processus. Cela nécessite des pipelines de données intelligents qui comprennent la structure et la signification des données qui les traversent et qui sont en mesure de transporter les données vers un ensemble de destinations hybrides, telles que des entrepôts de données cloud modernes, des data lake, des systèmes de messagerie et des hubs d’événements. Ainsi, la StreamSets DataOps Platform offre une technologie de pipeline de données moderne qui permet aux entreprises de résoudre une partie cruciale du problème de l’intégration hybride.

Outre cette forte adéquation technologique, l’approche commerciale de StreamSets est également très complémentaire de celle de Software AG. Les deux groupes ciblent le même segment de clientèle et les acheteurs potentiels des mêmes types de solutions informatiques. Les deux entreprises ont également des cultures très complémentaires, associant une « start-up agile » à un éditeur mondial de logiciels qui fait preuve « d’audace depuis 50 ans », mais elles partagent un objectif commun en ce qui concerne l’innovation, la réussite des clients et la croissance.

Création de valeur

Outre la croissance autonome rapide de StreamSets, Software AG prévoit de tirer parti de cette acquisition pour créer de la valeur supplémentaire de trois manières principales. Premièrement, elle prévoit de vendre les produits très complémentaires de StreamSets aux clients des solutions d’intégration hybride du groupe. Deuxièmement, elle développera des solutions communes, en commençant par des plateformes iPaaS, et tirera parti de l’alignement des stratégies commerciales des deux entités pour les commercialiser comme une seule et même offre. À moyen terme, Software AG s’attend à ce que le chiffre d’affaires issu de ces deux premiers leviers dépasse le chiffre d’affaires de StreamSets en 2021.

Troisièmement, outre ces synergies, Software AG s’appuiera sur son échelle opérationnelle pour aider StreamSets à se développer beaucoup plus efficacement, ce qui entraînera une augmentation substantielle de la rentabilité tout en maintenant un taux de croissance élevé par la suite.

Ces facteurs, combinés à l’adéquation stratégique et au contexte du marché donnent au groupe une grande confiance dans la capacité de StreamSets à maintenir une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires et à augmenter sa marge d’EBITA non-IFRS à moyen terme.

Conditions financières

Prix d’achat et financement

Le prix d’achat s’élève à 524 millions d’euros plus une prime de maintien en fonction, convenue avec l’équipe dirigeante de StreamSets ainsi que des frais de transaction. La transaction sera financée par la trésorerie et les facilités de crédit existantes du groupe.

Accélérer encore la croissance

Software AG estime toujours que sa croissance organique sera conforme à ses prévisions pour 2022 et ses objectifs pour 2023.

Outre cette croissance organique, avec l’acquisition de StreamSets, Software AG prévoit que l’augmentation du chiffre d’affaires « produits » non-IFRS du groupe sera de l’ordre de 12 à 16 % en 2022. Le groupe s’attend également à un impact sur l’EBITA non-IFRS compris entre -17 millions d’euros et -13 millions d’euros en 2022.

De plus, Software AG pense que cette acquisition contribuera à sa croissance organique en 2023. Avec l’ajout de StreamSets à l’activité organique, le groupe prévoit que le chiffre d’affaires total dépassera largement son objectif d’un milliard d’euros.

Ces estimations actualisées excluent tout impact de la répartition du prix d’achat. Le groupe fournira des informations à jour suite à la transaction.

Le groupe continuera à faire le point sur l’évolution de sa performance organique sous-jacente.

La transaction est soumise aux approbations réglementaires. Le groupe prévoit que la transaction sera finalisée avant la fin du premier semestre 2022.