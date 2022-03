Marie L’Hermite nommée Head of Legal de The Poken Company

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Avocate en conseil depuis la création de la société en mai 2021, Marie L’Hermite retrouve l’entreprise et rejoint le comité de direction de la start-up parisienne qui accélère toujours plus sa croissance en France et à l’international.

The Poken Company confie sa direction juridique à Marie L’Hermite qui apporte une expérience de plus de dix ans à des postes à forte dimension technologique. Avec cette nouvelle nomination, The Poken Company renforce sa stratégie en matière d’éthique, de transparence et d’équité.

L’innovation au coeur de son expertise, à commencer par la blockchain

Capture d’écran 2022-03-07 à 12.13.02.png Marie L’Hermite a commencé sa carrière en entreprise à des postes de direction juridique dans les secteurs des télécommunications et de la bourse pendant 12 ans. Installée à son compte comme avocate au Barreau de Paris ces trois dernières années, elle oriente sa pratique dans l’accompagnement d’entreprises de secteurs innovants notamment en rapport avec la technologie Blockchain. Ses interventions prennent la forme de détachements, afin de rester au cœur de l’opérationnel, au plus proche des projets.

En parallèle, Marie L’Hermite met ses compétences juridiques au service du milieu associatif. Elle est notamment Vice-Présidente de l’Association Française des Femmes Juristes (AFFJ) et Secrétaire Générale de l’association 2GAP - Gender and Governance Action Platform, association regroupant une cinquantaine de réseaux professionnels des secteurs privé et public et promouvant une gouvernance partagée femmes-hommes au sein de toutes les instances et de la société.

Une volonté assumée d’allier nouvelles technologies et éthique

Marie L’Hermite rejoint The Poken Company avec la mission non seulement de soutenir juridiquement les équipes opérationnelles au jour le jour mais aussi d’aborder et de traiter de sujets souffrant d’un certain vide juridique.

La première verticale de développement de The Poken Company est une plateforme de NFT dédiée aux contenus pour adultes, qu’elle utilise tel un incubateur pour développer de nombreuses technologies. Il s’agit de « border » chaque aspect de cette activité : de la lutte contre le blanchiment d’argent à la restriction des accès par des mineurs ou encore à la modération de contenus.