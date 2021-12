La mairie de Bois-Colombes choisit Zoom pour accompagner la mise en place du télétravail

décembre 2021 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. la plateforme spécialiste de la communication unifiée, annonce que la Mairie de Bois-Colombes a choisi ses solutions afin de lancer un projet de réorganisation du travail, cherchant à la fois des solutions matérielles et logicielles pour assurer la continuité des services à distance de manière pérenne.

Le choix de Zoom a été motivé par cinq principales raisons : simplicité, fiabilité, compatibilité matérielle et logicielle ainsi que clarté et transparence. Après avoir testé différentes solutions du marché et fait le tour des différentes plateformes, la mairie a décidé d’utiliser Zoom pour rendre compatible son organisation et les nécessités du télétravail.

« La plateforme Zoom nous a aidés à retrouver de la cohésion et de l’efficacité durant les périodes de confinement qui ont suivi celle de mars 2020. Aujourd’hui, Zoom nous permet de nous tourner vers un modèle organisationnel plus adaptable et hybride, avec un mixte de virtuel et de présentiel » explique Fabienne Declercq, cheffe du service administratif et fonctionnel de la DSI de la ville.

Au début de cette refonte d’organisation, les membres de la DSI ont pu tester différentes solutions du marché au cours de réunions hebdomadaires en visioconférence pour finalement arrêter leur choix sur Zoom. « Pendant toute la phase de test, quel que soit l’outil utilisé au départ, les agents finissaient toujours par basculer sur Zoom, plus stable, tant du point de vue de l’image que du son. Les fonctionnalités étaient aussi beaucoup plus accessibles avec une interface très intuitive qui simplifie l’expérience » ajoute Fabienne Declercq. « Zoom est non seulement plus facile à déployer qu’une suite logicielle, mais aussi plus simple à appréhender ». En choisissant Zoom, la mairie a pu fédérer une hétérogénéité matérielle autour d’un seul outil de communication. En effet, la mairie de Bois-Colombes évolue dans un environnement hétérogène avec des agents en présentiel et à distance, sur des PC, des Mac et des smartphones.

Dès le départ, la DSI de la mairie envisage de profiter des différentes solutions offertes par la plateforme tels que Zoom Video Webinar, Zoom Meetings, Zoom Rooms et Zoom Phone, et ce, sur une vision dépassant la seule période d’urgence sanitaire. La mairie effectue dorénavant une remise à niveau de ses salles de réunion qui seront équipées avec Zoom Rooms. Parallèlement, avec ces mois de travail à distance « forcé », la mairie de Bois-Colombes a été amenée à réfléchir sur ses pratiques professionnelles et développe une évolution de son organisation qui n’était pas conçue pour le travail à distance.

À propos de la mairie de Bois-Colombes

Située dans les Hauts-de-Seine, à 9 km du centre de Paris, Bois-Colombes fait partie de la “petite couronne”, et compte 28 607 habitants. Elle allie le charme de nombreuses voies du XIXe siècle à un urbanisme contemporain équilibré avec 50% de son territoire occupé par une zone pavillonnaire. Desservie par trois gares, la ville est reliée à Paris Saint-Lazare en moins de 10 minutes. Bois-Colombes se répartit en 3 quartiers qui ont ou vont être modernisés et réaménagés avec un espace vert d’importance, de l’activité, des logements et des services publics. De grandes entreprises internationales (IBM, Aviva, Storengy, Coface…) ont choisi de s’implanter à Bois-Colombes pour la qualité de sa desserte en transports en commun, de ses commerces et des avantages à offrir à leurs salariés. A terme, 2 gares du Grand Paris Express viendront compléter cette offre, mettant Bois-Colombes au cœur d’un maillage de transports sans équivalent en Île-de-France. Entre tradition et modernité, Bois-Colombes déroule sereinement son développement. Récemment métamorphosé, le site internet www.bois-colombes.fr et la page facebook @VilledeBoisColombes pourront vous faire découvrir d’autres facettes de notre “village” aux portes de la Capitale.