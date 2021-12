PWA Assurance passe au SaaS avec ITS Integra

décembre 2021 par Marc Jacob

ITS Integra, opérateur et infogérant multi-Cloud ultra-sécurisé, répond avec succès aux attentes de l’éditeur PWA Assurance, en lui permettant de commercialiser son application d’ERP pour les courtiers en assurance en SaaS.

Passer du On-Premise au SaaS

PWA Assurance a été fondé par des actuaires et professionnels de l’assurance en 1998. L’éditeur bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans l’informatique de gestion. Ses équipes se composent d’experts métiers et de développeurs front et back-office qui éditent l’ERP Atlantis.

Afin d’anticiper une forte volonté de croissance, PWA Assurance a souhaité faire évoluer son offre. Jusqu’alors, la solution était exclusivement disponible en version On-Premise. Cela amenait différentes complexités, notamment au niveau de l’exploitation liés aux infrastructures des clients. La solution pour palier à ces limites et risques dans le cadre d’un plan de croissance est de transformer les modèles de déploiement et de commercialisation de leur ERP.

Ainsi, le virage du SaaS est pris, passant de la vente de licences à la vente d’un Service. Cela a permis également de passer de la mise à jour et la correction d’un lot d’ERP à un ERP centralisé, distribué pour l’ensemble des clients.

Dans ce contexte, PWA Assurance a choisi de s’appuyer sur un hébergeur français à très haute valeur ajouté, capable de l’accompagner dans cette transformation, notamment sur tous les aspects de sécurité. Cette révolution actée, ITS Integra et PWA Assurance ont dû travailler la proposition de service pour les clients finaux, service crédité de la certification hébergeur de données de Santé à caractère personnel (HDS), incluant notamment sécurité (Firewall applicatif, Service Anti-DDoS, chiffrement), PRA, haute redondance et chiffrement des sauvegardes.

« Le passage du modèle On-Premise au modèle SaaS, c’est surtout la confrontation entre un périmètre de Service à définir et un panel de clients existants avec des problématiques différentes. Notre valeur ajoutée aux côtés de PWA s’appuie sur les transformations déjà effectuées auprès d’autres éditeurs. Notre capacité à accompagner ce type de clients en montrant comment une offre de Service s’adapte à différents contextes, à rapidement su convaincre. » Thibault PAUL-JOSEPH, Responsable Channel ITS Integra

Répondre au besoin des clients

PWA Assurance a donc amélioré son avantage concurrentiel et sa qualité de service. L’éditeur a pu répondre pleinement aux nouveaux usages de ses clients. En effet, ils pourront prochainement accéder à une offre 100 % hébergée, sécurisée et rapidement utilisable. Enfin, l’éditeur est en mesure de gagner en agilité dans l’évolution de son offre ou encore de fiabiliser sa TMA. Désormais, l’éditeur propose sa solution Atlantis sous forme hébergée ou en mode On-Premise.

« ITS Integra a su se positionner comme un partenaire stratégique pour mener à bien notre projet. Leurs compétences techniques, la compréhension de nos besoins, leur sens de l’écoute et leur approche commerciale ont été les éléments clés qui expliquent notre choix. Nous sommes aujourd’hui opérationnels pour proposer à nos clients une version d’Atlantis en mode hébergé. Cela leur permettra de mener à bien leurs projets en toute simplicité sans avoir à se soucier de problématiques d’exploitation, de disponibilité, d’infrastructure, de sécurité et d’hébergement. » Nicolas Winter, Directeur PWA Assurance

Demain, les nouvelles options d’Atlantis seront en priorité déployées sur l’offre SaaS. Cela permettra ainsi de faire profiter rapidement à la majorité des clients de nouvelles fonctionnalités. PWA regarde de près les chaînes CI/CD. Des échanges ont déjà débutés avec ITS Integra. L’agilité dans le développement sera l’évolution de demain pour vivre une seconde phase de croissance.