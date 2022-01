La dernière version d’Atera renforce la découverte des réseaux et facilite la gestion des patchs Windows

janvier 2022 par Marc Jacob

Atera annonce avec la dernière version de sa plateforme le renforcement de la découverte des réseaux, l’amélioration de la gestion des patch Windows, de nouvelles fonctionnalités pour les intégrations Auth0 et Acronis ainsi qu’une intégration avec Google Agenda.

L’amélioration des fonctionnalités de découverte des réseaux permet de réduire de 60 % les temps de scanning sur les parcs clients des utilisateurs d’Atera. Cette fonction permet de repérer automatiquement toutes les possibilités de mises à niveau, épargnant ainsi aux utilisateurs les efforts considérables nécessaires pour le faire manuellement.

La nouvelle fonctionnalité Windows Patch, permet maintenant de gérer depuis Atera les différentes mises à jour de Windows sur l’ensemble des postes, et notamment d’empêcher les mises à jour automatiques de Microsoft.

Atera a également présenté de nouvelles fonctionnalités pour les intégrations avec Auth0 et Acronis. Pour la première fonctionnalité, il est maintenant possible d’utiliser les outils de détection des bots et des mots de passe compromis d’Auth0 dans Atera. Pour la seconde, Atera permet dorénavant d’avoir un suivi intégré de la consommation des services Acronis avec Acronis Subscriber.

L’intégration avec Google Agenda permet de faire apparaître les différents évènements programmés dans l’agenda Google via le système de gestion de tickets d’Atera et inversement, de programmer des événements dans Google Agenda, depuis les tickets.