Expereo lance les passerelles SD-WAN

janvier 2022 par Marc Jacob

Expereo annonce le lancement des passerelles SD-WAN. Ce nouveau service renforce les performances du SD-WAN pour les entreprises dotées d’une présence mondiale pour prendre en charge leurs stratégies multi-cloud et améliorer les performances des applications.

Les passerelles SD-WAN permettent au réseau mondial des entreprises d’enrichir l’expérience du SD-WAN entre les centres de données et les sites hub à la fois aux niveaux régional et mondial, sans sacrifier les performances nationales. Les entreprises peuvent combiner leur solution SD-WAN existante avec les passerelles SD-WAN d’Expereo, afin d’optimiser l’expérience des applications de l’utilisateur final et de réduire les coûts d’exploitation.

Le nouveau service s’appuie sur les offres de services SD-WAN gérés d’Expereo, complétées par une technologie exclusive d’optimisation de routage BGP intelligent, optimisant ainsi la portée SaaS et l’accès au cloud public et privé, en surmontant les limites d’Internet.

Avec les passerelles SD-WAN, Expereo étend son offre de services gérés, franchissant une nouvelle étape vers la simplification de la connectivité cloud à l’échelle mondiale.