ABB Ability™ Energy and Asset Manager s’ouvre aux systèmes tiers

janvier 2022 par Marc Jacob

Grâce à la technologie d’unification des données Omnio, les données des systèmes tiers peuvent désormais être immédiatement interprétées et visualisées avec les données du système ABB à l’aide d’ABB Ability™ Energy and Asset Manager, quel que soit le fabricant ou le modèle. Adopter cette approche axée sur le client garantit l’intégration potentielle de milliers d’appareils tiers, notamment des disjoncteurs et des compteurs d’énergie.

Le nouveau partenariat permet aux appareils tiers d’être connectés à Energy and Asset Manager d’une manière rapide et facile, sans avoir besoin d’une intégration manuelle d’appareils, qui peut souvent être complexe, longue et coûteuse.

En fin de compte, il fournit aux utilisateurs une vue d’ensemble complète de leur installation assurant des économies d’énergie plus efficaces et la possibilité de faire évoluer les systèmes rapidement et facilement à mesure que l’entreprise se développe. L’unification d’ABB et de milliers de systèmes non ABB dans cette plate-forme unique de surveillance des données basée sur le cloud rend l’optimisation et le contrôle de la consommation d’énergie et de l’état de plusieurs actifs plus légers et plus efficaces pour les installations de toute taille. La bibliothèque d’intégration de système tiers sera disponible pour les clients à partir du 1er trimestre 2022 grâce à l’outil de mise en service d’ABB Ability Energy and Asset Manager.

SynerLeap est le centre de développement de l’innovation d’ABB pour les startups qui vise à créer un écosystème où ABB peut utiliser et proposer aux petites entreprises technologiques de se développer dans des domaines tels que la numérisation industrielle.