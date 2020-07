La Robotic Process Automation (RPA), une nouvelle technologie pour automatiser les processus & les tâches manuelles et répétitives

juillet 2020 par Marc Jacob

Et s’il était possible d’en finir avec les tâches barbantes et chronophages pour permettre aux équipes de se concentrer sur tout ce qui apporte une réelle valeur ajoutée à l’entreprise ?

Alors que les PME françaises sont confrontées à une crise économique sans précédent, elles doivent impérativement procéder à des ajustements pour être plus compétitives.

Un des enjeux est notamment de les aider à réussir leur transformation digitale. C’était déjà vrai avant le confinement : pour les aider à rattraper leur retard, le Gouvernement a notamment lancé en octobre 2018 la plateforme pédagogique FranceNum.

Mais depuis le déconfinement, il y a une véritable urgence à accélérer cette transition numérique pour réussir à rebondir face à la crise. L’idée est de ne plus perdre de temps ni de précieuses ressources à réaliser des tâches fastidieuses et sans valeur ajoutée.

Dans ce contexte, Alter SI, l’expert intégrateur de solutions informatiques personnalisées aux besoins de chaque PME, lance un nouvel outil informatique qui automatise les processus & les tâches manuelles et répétitives. Son secret ? Une puissante technologie qui travaille comme le ferait un humain : la Robotic Process Automation (RPA).

La RPA, la technologie de demain pour se développer dès maintenant

La RPA, kézako ? Il s’agit tout simplement d’une solution d’automatisation robotisée des processus. Concrètement, cela signifie qu’un logiciel est capable de répliquer des actions informatiques humaines.

Autant dire que le potentiel de cette technologie est énorme !

La RPA peut ainsi reproduire tout travail humain et informatique répétitif : se connecter à des applications web ou métiers, récupérer et saisir des données, créer des fichiers Excel et des reportings, envoyer un mail automatiquement...

Cette technologie ne remplace pas les humains, elle les assiste pour leur permettre de se concentrer sur des activités plus stratégiques ou de nouveaux projets, généralement délaissés par manque de temps.

Démocratiser les avantages de la RPA en la rendant accessible aux PME

Alter SI ambitionne d’aider le plus grand nombre de PME françaises à accéder à cette technologie puissante, plébiscitée par les grands comptes (il s’agit d’une des tendances IT les plus fortes depuis plusieurs années).

L’installation d’un logiciel RPA présente en effet des avantages colossaux en terme de :

productivité : les équipes sont libérées des tâches répétitives, chronophages et à faible valeur ajoutée ;

qualité du travail et motivation : les tâches les moins intéressantes sont confiées à des robots ;

fiabilité et sécurisation des données : le risque d’erreur est réduit à néant, et le SI est automatisé (notamment pour le reporting).

Un exemple concret d’utilisation d’un logiciel de RPA

Le logiciel de RPA est une technologie qui permet d’automatiser des processus sans faire de développements informatiques. Il est donc possible de se connecter à des applications qui ne sont pas ouvertes, ne possèdent pas d’API, ni d’interface informatique.

De manière concrète, sur un poste de travail équipé, les robots ouvrent eux-mêmes les applications et les manipulent comme le ferait un humain.

En bref : toutes les opérations qui peuvent être réalisées par un utilisateur avec sa souris et son clavier sont automatisables ! C’est pour cela que les cas d’applications sont si nombreux.

Voici par exemple la solution trouvée pour un client d’Alter SI.

Le problème

La réception quotidienne de dizaines de fichiers Excel par emails. Même avec des formules astucieuses et des macros, chaque fichier demande 15 minutes à être traité.

La solution RPA

L’automatisation mise en service par Alter SI s’occupe de tout : elle récupère les pièces jointes, les classe, ouvre plusieurs fichiers Excel et effectue les transformations de données nécessaires. En fin de processus, le robot édite un rapport à partir du logiciel BI connecté et l’envoie par email.

Les résultats obtenus

Des gains de temps très importants,

Une fiabilité accrue,

Une grande réactivité dans le traitement,

Et donc un meilleur service pour les clients de la PME.

Combien ça coûte ?

La RPA est devenue très abordable, surtout au vu du ROI qu’elle apporte.

Pour un premier cas d’automatisation, il faut prévoir un abonnement d’accès à la technologie : moins de 500€/an. Ensuite, pour paramétrer et faire réaliser la mise en service par un cabinet spécialisé, le budget à prévoir est inférieur à 2000 €.

Mais comment savoir si la RPA est bien adaptée aux besoins spécifiques de chaque PME ? Pour aider les entreprises françaises à prendre la bonne décision, Alter SI offre une étude d’opportunité pour le lancement de sa nouvelle technologie.

Elle permet d’évaluer les cas d’usages et le retour sur investissement de l’automatisation d’un processus dans le SI.