Analog Devices annonce un nouvel émetteur-récepteur RF conçu pour les applications de communications critiques

juillet 2020 par Marc Jacob

Analog Devices, Inc. présente une nouvelle série d’émetteurs-récepteurs RF qui opèrent dans la plage dynamique la plus large du marché et conviennent à une multitude d’applications dans les domaines civil et militaire. Annoncé sous la référence ADRV9002, cet émetteur-récepteur RF hautes performances est conçu pour les applications de communications critiques, telles que les radios utilisées par les équipes de premiers secours, les réseaux LTE (Long-Term Evolution) privés et les communications par satellite, pour lesquelles les dimensions, le poids et la consommation d’énergie sont des critères de conception essentiels. Cet émetteur-récepteur RF est le tout dernier membre de RadioVerse™, l’écosystème de conception et de technologie primé d’ADI.