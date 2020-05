La Communauté Urbaine de Grand Besançon Métropole, la Ville et le Centre Communal d’Action Sociale de Besançon utilisent Systancia Gate

mai 2020 par Marc Jacob

Les collectivités territoriales face au télétravail massif - Le cas d’école de la Communauté Urbaine de Grand Besançon Métropole, de la Ville et du Centre Communal d’Action Sociale de Besançon

La Direction des Systèmes d’Information, service mutualisé de Grand Besançon Métropole, agissant pour ces 3 collectivités - qui comptent 3 000 agents - a déployé la solution Systancia Gate pour répondre aux exigences du télétravail massif imposé par le contexte d’épidémie de Covid19 et par le confinement général qui s’en est suivi. En quelques jours, le nombre d’agents en situation de télétravail a dû être multiplié par six.

Deux solutions ont alors été mises en place : d’une part, doter les agents d’un ordinateur portable professionnel lorsque cela était possible et d’une solution VPN ; et d’autre part, permettre aux agents non équipés, de télétravailler en toute sécurité avec leur ordinateur personnel grâce à la solution Systancia Gate qui permet un accès sécurisé au système d’information de la Métropole.

En permettant une prise en main sécurisée et à distance - directement via son navigateur grâce à la version HTML5 -, Systancia Gate répondait également à une autre problématique identifiée par la DSI de Grand Besançon Métropole : celle des agents qui ne disposent pas d’un débit internet suffisant par rapport à leurs usages, notamment pour le travail sur des fichiers ou données volumineux et la pratique du dessin assisté par ordinateur.

“Tous les profils métiers des trois collectivités, Grand Besançon Métropole, Ville et Centre Communal d’Action Sociale de Besançon, ont été concernés par le passage au télétravail lorsque cela était possible. L’ensemble des directions se sont ainsi vu offrir la possibilité de télétravailler et de poursuivre leurs activités.” explique Alain MERCIER, Directeur Adjoint au sein de la Direction des Systèmes d’Information de Grand Besançon Métropole.

“La solution Systancia Gate, basée sur le principe du Zero Trust (ZTNA – Zero Trust Network Access), permet d’utiliser des postes personnels pour entrer dans le réseau des organisations (entreprises, administrations ou hôpitaux). Déployé en quelques heures, Systancia Gate permet de mettre à disposition, pour plusieurs milliers de télétravailleurs, le même environnement de travail que celui utilisé au quotidien”, explique Christophe Corne, fondateur et président du Directoire de Systancia.

Télétravail massif : un rythme de déploiement qui traduit la capacité d’adaptation des collectivités en période de crise

Les premières semaines du confinement ont imposé des changements d’organisation auxquels les collectivités Grand Besançon Métropole, Ville et Centre Communal d’Action Sociale de Besançon ont su répondre.

“Nous avons connu plusieurs séquences pendant ce confinement général. Durant la première semaine, nous étions plutôt dans une phase d’organisation des services où il a fallu définir dans quel cadre nous allions pouvoir assurer la continuité de nos activités. La deuxième semaine a mis en lumière notre capacité d’adaptation face à un télétravail massif que nous n’avions pas envisagé jusque-là ; comme toutes les organisations et institutions d’ailleurs. C’est durant cette deuxième semaine que nous avons validé et déployé notre choix d’organisation ; ce qui nous a permis, durant la troisième semaine, de revenir à un mode d’activité plus soutenu, malgré la distance. Nous sommes donc passés d’une logique de continuité de nos activités à une reprise d’activités « comme avant » mais à distance, grâce aux moyens techniques permettant le télétravail”, souligne Alain MERCIER.

“Nous avons pu continuer de travailler dans le cadre du plan de continuité d’activité défini au sein de nos trois collectivités grâce à une solution de sécurité FRANÇAISE reconnue par l’ANSSI. La dimension Made In France est un point important pour nous. Systancia Gate est une solution maîtrisée par la DSI et en règle en termes de droit d’usage des licences (je pense notamment à d’autres solutions bien connues souvent utilisées dans un cadre professionnel avec la licence gratuite pour un usage privé et non commercial). Elle permet de faire cohabiter des postes maîtrisés - car propriété de la collectivité - et des postes personnels non maîtrisés (BYOD), car appartenant à nos agents, notamment sur le plan de la sécurité. Nous avons ainsi gagné en fluidité et en efficacité ; le tout pour répondre au mieux à nos missions de service public”, conclut Alain MERCIER.