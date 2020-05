8x8 opte pour le cloud d’Oracle pour ses solutions de vidéoconférence sécurisées

mai 2020 par Marc Jacob

Oracle annonce que 8x8, Inc., une plate-forme de communications unifiées dans le cloud, utilise Oracle Cloud Infrastructure pour supporter ses solutions sécurisées de vidéoconférence Jitsi.org et 8x8, s’adaptant à la croissance explosive du nombre de ses utilisateurs. La plateforme vidéo 8x8 a vu une augmentation significative de l’utilisation de l’ensemble de ses solutions de réunions par vidéo privées et sécurisées, dépassant les 20 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde*, à un moment où la vidéoconférence est devenue l’outil de communication standard pendant cette période critique. 8x8 a migré ses services de vidéoconférence en passant d’AWS à Oracle afin d’améliorer considérablement ses performances, enregistrant dans ce cadre une augmentation de plus de 25 % des performances par nœud sur Oracle Cloud Infrastructure Gen 2 par rapport à son précédent fournisseur de cloud, bénéficiant d’une couverture mondiale, et réalisant des économies de plus de 80 % sur les coûts de sortie de réseau.

La demande de technologies qui permet aux organisations publiques et privées de toutes tailles à travers le globe de rester connectées a entraîné une croissance explosive de la vidéoconférence ces derniers mois dans des domaines tels que le télétravail et l’engagement clients, l’apprentissage à distance ou encore la télésanté.

Afin de soutenir le changement rapide dans la façon dont les entreprises, les organisations, les prestataires de soins de santé et les éducateurs et enseignants travaillent, la plateforme de 8x8 devait être redimensionnée rapidement pour soutenir la demande. Alors que 8x8 a étendu ses offres et sa couverture mondiale, ses clients ont consommé une quantité immense de bande passante et de capacités de calculs qui a dépassé 1,5 pétaoctet par jour de trafic réseau de sortie et qui a augmenté jour après jour. L’utilisation d’Oracle Cloud Infrastructure fournit à 8x8 l’envergure, les performances et la faible latence du réseau, et lui permet de se concentrer sur le service à ses millions d’utilisateurs finaux. Si cette performance est cruciale pour sa croissance, la réduction significative du coût des services informatiques et de réseau est tout aussi importante. Pour tous les services essentiels à 8x8 - calcul, transfert réseau et stockage - le cloud d’Oracle est ainsi apparu nettement moins cher que celui d’AWS.

"Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir aider les entreprises, les organisations, les éducateurs, les enseignants et les professionnels de santé à rester connectés durant cette période délicate. Alors que la demande mondiale pour notre plate-forme de vidéoconférence a cru de façon exponentielle, nous avions besoin d’un partenaire qui nous permette d’augmenter rapidement notre capacité de façon massive et à moindre coût", a déclaré Vik Verma, PDG de 8x8. "Oracle Cloud Infrastructure nous offre une sécurité de pointe, une couverture mondiale, et un niveau d’assistance inégalé combiné à un prix et à des performances exceptionnels dont nous avons besoin dès aujourd’hui, et pour notre futur. L’avantage de bénéficier par ailleurs de l’opportunité impactante d’une mise sur le marché via la Marketplace Cloud d’Oracle a également été un facteur clé de différenciation pour ce partenariat."

En effet, 8x8 est membre d’Oracle PartnerNetwork (OPN) et va étendre sa portée commerciale avec Oracle. Les solutions de vidéoconférence 8x8 sont disponibles sur la marketplace Cloud d’Oracle, sur laquelle les clients peuvent rechercher les applications et services disponibles, et trouver les meilleures solutions commerciales pour leur organisation.

"Alors que le monde redéfinit la façon dont nous communiquons, la vidéoconférence est devenue un service essentiel et l’un de nos relais de croissance les plus rapides", s’est, pour sa part, exprimé Clay Magouyrk, executive vice president, development, Oracle Cloud Infrastructure. "L’infrastructure Cloud Gen 2 d’Oracle fournit la plateforme parfaite pour les applications grandes consommatrices de ressources comme la vidéoconférence et la diffusion de contenu en streaming, à un prix qui supprime les obstacles, permettant ainsi à 8x8 d’accélérer l’intégration d’un plus grand nombre d’utilisateurs finaux. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec 8x8, surtout qu’ils rejoignent la marketplace Cloud d’Oracle sur laquelle nos entreprises clientes peuvent ainsi facilement accéder à leur service de vidéoconférence."

Plus de 20 millions d’utilisateurs actifs mensuels de réunions vidéo dans le monde*

8x8 est le principal contributeur de la technologie Open source de réunions vidéo sécurisées Jitsi.org, et les versions intégrées à part de vidéoconférence de 8x8 (« Video Meetings ») fonctionnent sous Jitsi. Le code de Jitsi.org a été renforcé avec plus d’un million de téléchargements et il est embarqué dans des applications telles que la vidéoconférence bancaire, les plateformes de services d’éducation et les applications de sécurité domestique.

8x8 Meetings utilise la norme WebRTC qui permet aux participants de rejoindre instantanément les réunions sans aucun téléchargement ou plug-in. Les services de vidéoconférence de 8x8 sont également proposés avec les solutions 8x8 X Series, qui répondent aux besoins des entreprises ayant une main-d’œuvre mobile et travaillant à distance ; ceci grâce à la fourniture d’une solution pour la voix, la vidéoconférence, le chat, le centre de contact, les API et les analyses avancées, qui est hautement fiable et résiliente, et ce, sur ordinateurs, portables et appareils mobiles, le tout basé sur une plate-forme technologique Cloud ouverte. Cela permet aux entreprises d’unifier rapidement une main-d’œuvre décentralisée et d’offrir des capacités de travail flexibles. Il est également proposé avec 8x8 Express, qui s’adresse aux petites organisations et équipes qui ont besoin d’un système téléphonique professionnel complet et préconfiguré avec un numéro d’entreprise dédié, des réunions vidéo et une messagerie dans une seule application de bureau mobile.

*Un utilisateur actif mensuel est défini comme un utilisateur unique qui a participé à au moins une réunion, avec au moins un autre participant, au cours des 30 derniers jours.