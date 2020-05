Acronis devient partenaire officiel IA de l’écurie Toyota Gazoo Racing du Championnat du monde d’endurance

mai 2020 par Marc Jacob

La marque Toyota est réputée dans le sport automobile et les courses d’endurance. Ces dernières années, elle a excellé au point de remporter le Championnat du monde d’endurance en 2014 avec Anthony Davidson et Sébastien Buemi et, plus récemment, en 2018/19, avec les victoires triomphantes de Fernando Alonso et du Japonais Kazuki Nakajima.

Les courses du Championnat du monde d’endurance, l’un des championnats les plus prestigieux du sport automobile, sont organisées sur quelques-uns des circuits les plus emblématiques du monde, dont Silverstone, Fuji, Sebring, Spa-Francorchamps et, bien sûr, les 24 Heures du Mans. C’est là que Toyota a remporté récemment deux victoires. Et la marque entend bien réitérer cette année avec la TS050 Hybrid.

Toyota Gazoo Racing s’appuiera sur l’expertise d’Acronis du machine learning et de l’intelligence artificielle pour traiter de gros volumes de données de course et poursuivre le développement de ses voitures. La technologie Acronis participera aussi à l’analyse des données de la soufflerie afin d’accélérer les projets aérodynamiques concernant l’ensemble des modèles de voitures de course de l’écurie.

Les innovations IA/ML d’Acronis sont les fruits du travail d’une équipe d’experts IA qui développent des technologies avancées de cyber protection, applicables à toutes les charges de travail et capables de bloquer les cyber attaques. Acronis aide ses partenaires et ses clients partout dans le monde à réunir les conditions de fiabilité, accessibilité, confidentialité, authenticité et sécurité (SAPAS) des charges de travail. Pendant l’épidémie de COVID-19, Acronis aide également ses partenaires à protéger la sécurité de leurs charges distantes et à rester #CyberFit.

« Nous sommes heureux qu’Acronis rejoigne Toyota Gazoo Racing au Championnat du monde d’endurance. Dans le sport automobile, la performance est centrale, aussi, à travers ce partenariat avec Acronis, nous allons déployer des solutions IA/ML vouées à mieux guider le développement de nos voitures de course, afin qu’elles gardent toujours une longueur d’avance. Nous nous réjouissons de partager nos futures victoires avec Acronis », déclare Rob Leupen, directeur général de Toyota Gazoo Racing Europe.

« Acronis demeure le fer de lance du standard #CyberFit. Notre technologie convient parfaitement à la protection des données, applications et systèmes des écuries de sport automobile dans tout type d’environnement, surtout agrémentée des derniers développements en IA et ML. Nous sommes fiers de devenir le partenaire officiel de Toyota Gazoo Racing et de célébrer avec eux les prochaines victoires de la marque », déclare Serguei Beloussov, fondateur et CEO d’Acronis .

Acronis est partenaire d’un certain nombre d’écuries de sport automobile et d’équipes de sport partout dans le monde.