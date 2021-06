L’initiative OW2 Quick App prête à transformer l’expérience utilisateur mobile

juin 2021 par Marc Jacob

L’annonce de l’initiative OW2 Quick App aura lieu en ligne le Mercredi 23 juin à 9h45 dans le cadre de la conférence annuelle OW2con’21, par Xuemin Wang, Vice-President Huawei European Research Institute, Christian Paterson, Senior Open Source Strategy Expert de Huawei et Martin Alvarez, Web Standards Manager de Huawei Technologies.

L’initiative OW2 Quick App a pour objectif le développement d’outils dédiés et de moteurs logiciels d’exécution pour des applications conformes à la norme MiniApp sur toutes les plateformes, à partir de composants d’interface utilisateur avancés et d’API natives prédéfinies, par exemple pour pousser et afficher une notification vers l’utilisateur, établir une connexion Bluetooth ou prendre une photo à l’aide de l’appareil embarqué.

Cette nouvelle initiative OW2 est animée par Huawei, promoteur actif des Quick Apps, membre d’OW2 et du groupe de travail sur la norme MiniApp du W3C. Parmi les premiers participants de l’initiative OW2 Quick App, on trouve :

FRVR, une société de développement de jeux qui utilise activement Quick Apps comme moyen de distribution d’applications.

Alliance Tech, une association qui offre un cadre de co-création aux investisseurs, entrepreneurs, dirigeants des secteurs privé et public, universités et centres de R&D, en développant des cas d’usage.

RSI, une nouvelle fondation en cours de lancement en Suisse de promotion de la durabilité. RSI s’intéresse à l’utilisation des Quick Apps pour favoriser la durabilité dans des domaines tels que la mode.

Famobi, un pionnier de l’industrie des jeux HTML5 utilisant les dernières technologies multiplateformes pour apporter une qualité d’application native sur le web. L’entreprise travaille avec Quick Apps depuis 2019.

Santillana, un expert de l’éducation en Amérique latine et en Espagne créant des plateformes innovantes et des contenus numériques.

CTIC, le centre de recherche et d’innovation des territoires intelligents, du vieillissement actif et du bien-être, de la transformation numérique industrielle, explore de nouveaux usages des Quick Apps.

L’inscription à la conférence OW2con’21 est gratuite. Consultez le programme complet et rejoignez la session de présentation de l’initiative OW2 Quick App le 23 juin à 9h45 : https://www.ow2con.org/

Pour participer à l’initiative OW2 Quick App : https://www.ow2.org/view/QuickApp/

Ressources de l’initiative sur le référentiel OW2 : https://gitlab.ow2.org/quick-app-in...

OW2 est une communauté informatique indépendante dédiée à la promotion du logiciel open source pour les systèmes d’information et à l’animation de leurs écosystèmes. OW2 héberge une cinquantaine de projets technologiques dont ASM, AuthzForce, BlueMind, CLIF, DocDoku, FusionDirectory, GLPI, JORAM, Knowage, LemonLDAP:NG, Lutece, OCS Inventory, Prelude, ProActive, Rocket.Chat, SAT4J, SeedStack, Sympa, Telosys, Waarp, WebLab et XWiki. Visitez www.ow2.org, suivez-nous sur twitter @ow2.