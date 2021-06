Scality annonce un accord de partenariat avec NeoVAD

juin 2021 par Marc Jacob

Scality renforce sa stratégie de vente indirecte et propose désormais son catalogue via un Value Added Distributor spécialisé : NeoVAD.

NeoVAD, distributeur de solutions informatiques, adresse un réseau de revendeurs à valeur ajoutée ainsi que des Service Providers, incontournables de la data, touchant notamment les collectivités locales. L’accès aux offres Scality, par ce canal de revente spécialisé dans le multi Cloud et l’automatisation (MSP, revendeurs régionaux ou nationaux) offre toute la flexibilité nécessaire et va permettre aux Revendeurs et Intégrateurs de proposer des solutions complémentaires ou alternatives au Cloud Public.

En effet, les applications cloud-native se multiplient au même titre que les cas d’usage, et ont comme corollaire l’augmentation de la complexité des infrastructures qui les supportent. L’expertise de Scality garantit aux clients et partenaires de bénéficier des promesses du Stockage Cloud dans leur propre centre de données (datacenter), tout en étendant ce périmètre au Cloud Public. NeoVAD affiche ainsi de belles ambitions avec Scality, conscient de la portée des solutions déployées par la marque, tout particulièrement dans le contexte actuel autour du cloud de confiance et de la souveraineté des données.