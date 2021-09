L’équipe NFL des 49ers de San Francisco mise sur Qumulo pour accélérer le stockage de ses données

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Qumulo annonce un partenariat pluriannuel avec l’équipe NHL de football américain de San Francisco appelée les 49ers. Ce partenariat fait de Qumulo le nouveau fournisseur de stockage de données de l’équipe, et la société soutiendra les opérations des 49ers au stade Levi’s Stadium et à son centre d’entrainement SAP Performance Facility.

L’une des principales utilisations de la plateforme de stockage de Qumulo sera l’extension de la capacité de stockage des flux de caméras de sécurité capturés dans et autour du stade et du centre d’entraînement des 49ers. Ce qui nécessitait auparavant 54 baies de stockage individuelles sera désormais compacté en une seule. Associés au service de surveillance à distance de la société de gestion des données, les avantages de ce nouveau partenariat ont permis de réduire les frais généraux de gestion. La technologie a également permis aux 49ers de consolider la capacité de leur centre de données, libérant ainsi un total de cinq racks de matériel pour de futurs projets.

"Nous avons une grande base d’employés, un nombre élevé de sorties de données et un stade de 68 500 places à gérer, de sorte que notre technologie et nos systèmes en place doivent être au top", a déclaré Jim Bartholomew, directeur informatique des 49ers. "Qumulo sera un excellent ajout à notre gestion organisationnelle globale et je suis ravi de les accueillir dans la famille des 49ers."

"La sécurité de nos spectateurs et de nos employés est une priorité absolue pour nous. La technologie de Qumulo nous a certainement aidés à améliorer ces efforts", a déclaré Jim Mercurio, vice-président exécutif et directeur général du Levi’s Stadium. "Bien que ce type de déploiement ne soit peut-être pas quelque chose que les gens voient, il nous donne la capacité d’être plus efficace dans notre flux de travail. Je suis impatient que Qumulo fasse partie de notre équipe et de notre processus à l’avenir."