Installation d’une solution de vidéosurveillance Dahua dans un supermarché U Express

septembre 2021 par Marc Jacob

Système U est un important groupe commercial avec de nombreux magasins et stations-service répartis dans toute la France. Malheureusement, sa station-service U express à Saint Laurent d’Aigouze subit régulièrement de nombreux vols de carburant. Désormais, grâce à la société d’installation NEO CONNECT et à By Demes Group, ils disposent d’un système de vidéosurveillance avancé de Dahua Technology.

Vidéosurveillance Dahua Technologies

Les vols dans les centres commerciaux et les stations-service sont très fréquents et difficiles à gérer avec un système de vidéosurveillance classique. C’est le cas de la station-service U express de Saint Laurent d’Aigouze qui après de nombreux vols de carburant a décidé de se tourner vers NEO CONNECT pour améliorer son installation de vidéosurveillance et offrir une meilleure protection à son établissement.

Depuis 2021, ils disposent d’une solution de vidéosurveillance innovante de Dahua Technologies pour surveiller et protéger efficacement le supermarché, à l’intérieur comme à l’extérieur, représentant un total de 2 000 m2 de surface contrôlée par 50 caméras haute résolution. Des caméras de référence IPC-HDW2431R-ZS, IPC-HDBW4431F-AS, IPC-HFW5541E-S et un enregistreur de référence NVR608-64-4KS2 ont été utilisés.

Actuellement, la station-service U express de Saint Laurent d’Aigouze, dispose d’un système hautement efficace et sécurisé pour protéger ses clients dans ses installations. Ils sont également capables d’identifier les plaques d’immatriculations des voitures des personnes qui commettent des vols de carburant et sont très satisfaits de la solution finale.

De son côté, NEO CONNECT a su comprendre les besoins des clients et leur proposer une solution sur mesure et ils s’assurent qu’ils auraient By Demes comme société de distribution pour les projets futurs.