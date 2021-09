Synopsys sécurise ses espaces de travail avec Citrix®

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Synopsys utilise la plateforme d’espace de travail numérique et les solutions d’accès sécurisé de Citrix Systems, Inc. pour répondre aux défis posés par l’architecture distribuée et les différents modèles de travail.

« Synopsys gère plus de 30 emplacements d’accès. Peu importe d’où et à quoi un utilisateur se connecte, nous voulons nous assurer que la connexion est sécurisée et optimisée », explique Sriram Sitaraman, Directeur des systèmes d’information de Synopsys.

Avec Citrix Workspace™, Synopsys fournit un accès sécurisé aux bureaux virtuels, au SaaS, au Web, aux applications mobiles et au contenu dont les employés ont besoin.

« Nous ne pouvons pas gérer les appareils tiers des sous-traitants ou des clients, mais nous pouvons gérer leur connectivité et leur authentification. En unifiant l’accès à toutes nos applications d’entreprise et en fournissant un point unique pour les gérer, Citrix a contribué à renforcer notre système de sécurité et à améliorer notre expérience utilisateur, » continue Sriram Sitaraman.

À l’aide d’un ensemble de solutions d’accès sécurisé « zero-trust » fourni avec Citrix Workspace, parmi lesquelles Citrix Secure Workspace Access™ et Citrix Analytics for Security™, Synopsys est capable d’authentifier l’accès des utilisateurs en fonction de la position de leur appareil et de l’emplacement de l’utilisateur, mais également de surveiller en permanence le comportement des utilisateurs, des applications et du réseau, ainsi que d’appliquer dynamiquement des politiques d’accès sécurisé pour garantir que les informations et les applications de l’entreprise restent partout sécurisées.

« Nous croyons fermement à l’importance des politiques contextuelles et de l’authentification multifacteurs, car si la sécurisation de notre environnement est notre priorité absolue, nous voulons éviter d’avoir un impact négatif sur l’expérience utilisateur », conclut M. Sitaraman. « Avec son système de sécurité « zero-trust », Citrix a positionné Synopsys comme une société d’ingénierie qui se soucie vraiment à la fois de la sécurité et de l’expérience employé. »

Le cœur de cette expérience est de s’assurer que les applications d’un collaborateur fonctionnent de manière optimale, quelle que soit leur provenance (le centre de données ou le Cloud) ou leur destination (le bureau, la succursale ou le domicile). Synopsys utilise Citrix ADC™ pour y parvenir.

« Nous disposons d’un ensemble de services dans nos datacenters, nous en hébergeons un autre sur le Cloud via des fournisseurs de SaaS et les utilisateurs sont répartis sur plusieurs sites pour assurer un meilleur service », explique Joe Fu, Directeur informatique de l’ingénierie et des applications chez Synopsys. « Peu importe où ils se trouvent dans le monde ou comment ils se reconnectent au datacenter de l’entreprise, ils bénéficient d’une expérience optimisée pour accéder aux applications et aux données car elles passent toutes par Citrix. »

