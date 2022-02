Learn IT, la nouvelle école de l’expertise informatique de l’Open campus de Brest

février 2022 par Marc Jacob

Or, il y a en France une pénurie de compétences informatiques (Former aux compétences numériques, un enjeu majeur pour l’emploi (ladn.eu), qui représente un véritable frein au développement et à la croissance pour les entreprises. C’est pour former les jeunes à des métiers et des compétences d’avenir qu’Alexis-Drieux-Falgon et François Pouletty ont créé Learn IT School of Technology. Implantée sur l’Open campus de Brest et résolument engagée auprès des entreprises, l’école propose un Bachelor et un Mastère qui préparent les étudiant·es à des dizaines de métiers dans le secteur de l’informatique.

Une école qui forme à tous les métiers de l’informatique

Le programme pédagogique de Learn IT School of Technology est bâti sur deux programmes, qui préparent à l’ensemble des grandes fonctions techniques et managériales de l’informatique. Son Bachelor (bac +3) et son Mastère (bac +5) permettent aux étudiant·es de valider un double diplôme : un diplôme reconnu par l’État et accrédité par le ministère du travail, et un diplôme d’école. L’accès à ces formations se fait après la réussite d’un test d’admission. Les étudiant·es peuvent également suivre, en option, un parcours double compétence avec les écoles partenaires de Learn IT, qui permettent d’acquérir des complémentaires très recherchées par les entreprises, et ainsi de renforcer son employabilité.

En 3ème année de Bachelor, les étudiant·es ont le choix entre deux spécialisations métiers, développement / programmation ou Infrastructure / Opérations. En Mastère, ces spécialisations se poursuivent en parcours d’expertises, et permettent également aux étudiant·es de choisir la mineure Cybersécurité ou le Data Management et l’Intelligence Artificielle.

Learn IT School of Technology : L’école de l’expertise informatique

• Elle est co-construite avec l’entreprise. Les programmes sont actualisés par le Comité d’experts de LEARN IT.

• Elle permet d’apprendre par l’entreprise. Les étudiant·es effectuent de 6 à 10 mois de stages cumulés en Bachelor 1 et 2, et ont la possibilité de faire de l’alternance dès la troisième année de Bachelor.

• Elle a été conçue pour l’entreprise. Les programmes répondent aux attentes du secteur IT et assurent un fort taux d’employabilité aux étudiant·es diplômé·es.

Les atouts de Learn IT School of Technology

• Une pédagogie expérientielle et immersive. L’approche pédagogique de Learn IT fait la part belle à la mise en pratique opérationnelle et au travail en équipe. Les étudiant·es participent à des animations pédagogiques innovantes lors desquelles ils sont confrontés aux problèmes réels des entreprises.

• Un Comité d’experts IT. Composé de la direction de l’école et dans les grands domaines de compétences informatiques, le Comité d’Experts IT met en place une veille permanente techo et prospective, afin de piloter et actualiser en continu les programmes et leurs contenus.

• IT Project Factory. À partir de la troisième année, les étudiant·es travaillent en équipe sur un projet IT réel en entreprise. Ces projets pour eux sont une excellente occasion de mettre en pratique leurs compétences dans l’univers professionnel.

Lors de l’année universitaire 2021-2022, des étudiant·es de Learn IT ont participé à un projet de « Cybersecurity Vulnerability Management » au sein du groupe Advans, un leader mondial de la microfinance.

• Des challenges d’entreprise. Chaque année, les étudiant·es doivent réaliser un challenge d’entreprise.

• Day off les vendredis et samedis. Les étudiant·es de 1ère et de 2ème année de Bachelor n’ont jamais cours les vendredis et samedis.

Les programmes de formation de LEARN IT

Cycle BACHELOR Specialized IT

Les deux premières années de Bachelor proposent un tronc commun en DevOps/SysOps (Operations Management, Solutions Management, Data Management, ainsi que la gestion de projet en B2), et des UE complémentaires. En troisième année, les étudiant·es continuent à suivre le tronc commun DevOps/SysOps et choisissent un enseignement de spécialité : IT Operations & Infrastructure Administration, ou IT Software & Development (en partenariat avec La Digital School).

Cycle MBA Manager IT

Le MBA Manager IT est un parcours en deux ans, accessible après le Bachelor ou niveau Bac+3, qui prépare aux fonctions de management fonctionnel des divers services informatiques d’une entreprise, ou de la Direction des systèmes d’information (DSI/CIO). Il propose sur ses deux années un tronc commun en IT Management et innovation, en gestion de projet et gouvernance, d’UE complémentaires, et s’ajoute le Data Management en 2ème année. Chaque année, deux expertises sont possibles : Operations Expert et Solutions Expert en 1ère année, et Operations Manager et Solutions Manager en 2ème année.

Formation continue

Learn IT propose de nombreux parcours de formation spécialement pensés pour les professionnels (salariés, indépendants, entrepreneurs). Les formations, en petits groupes et construites sur le modèle du workshop, sont dispensées par des professionnels en activité. Elles sont axées sur la pratique et permettent aux stagiaires d’apprendre des méthodes et des outils actuels qu’ils pourront mettre en œuvre dès leur retour au bureau.

Les formations Learn IT peuvent être financées de plusieurs façons, en fonction de la situation des stagiaires : CPF, Pôle Emploi, Région Bretagne, Transition professionnelle, ou VAE/VAP.

Les débouchés métiers offerts par Learn IT School of Technology

Learn IT forme les étudiant·es à 8 grands domaines de compétences qui offrent de nombreux débouchés métiers :

• IT Management & Transformation. Bac +5 : Directeur des Systèmes d’Information (DSI), Chief Digital Officer, IT Manager, Chief Information Officer (CIO), manager de transition IT.

• IT Innovation. Bac +3 : veilleur. Bac +5 : ingénieur en IA, Fablab manager, innovateur technologie de l’information, responsable stratégie d’innovations informatiques, innovation et transfert de technologie, veilleur.

• IT Operations & Administration. Bac +3 : SysOps, gestionnaire de parc micro-informatique, technicien de maintenance en informatique, technicien poste de travail, technicien support utilisateurs, responsable Helpdesk, hot liner. Bac +5 : ingénieur système.

• IT Infrastructure & Architecture. Bac +3 : architecte des systèmes d’information, administrateur de réseau, consultant en système d’information, architecte réseaux, responsable réseaux, superviseur, opérateur de supervision, technicien de supervision. Bac +5 : ingénieur cloud computing, ingénieur réseaux.

• IT Cybersecurity. Bac +3 : responsable en sécurité des Systèmes d’informations (RSSI), responsable de la sécurité informatique (CISO), responsable Cybersécurité, analyste en détection d’intrusions, analyste en traitement d’incidents informatiques, auditeur en sécurité des systèmes d’information. Bac +5 : expert·e en sécurité informatique, ingénieur Cybersécurité.

• IT Data Management. Bac +3 : administrateur de bases de données, data analyst, et data editor. Bac +5 : ingénieur analyste d’exploitation des données, ingénieur d’exploitation, Chief Data Officer (CDO), data scientist, responsable BI (Business intelligence).

• IT Solutions Management. Bac +3 : développeur informatique, DevOps, testeur, concepteur-développeur, développeur web, développeur mobile, développeur front-end, back-end ou fullstack, gestionnaire des systèmes applicatifs, responsable applications, intégrateur de solutions collaboratives, paramétreur de logiciels. Bac + 5 : Ingénieur études et développement logiciel, responsable d’études SI, spécialiste IHM

• IT Project Management & Governance. Bac+3 : chef de projet informatique, chef de projet CRM, chef de projet SI MOE, et chef de projet SI MOA. Bac +5 : directeur de projets SI, directeur de programmes Si, Scrum Master.

Focus sur le Comité d’experts de Learn IT School of Technology

LEARN IT a mis en place un Comité d’experts IT qui a pour vocation d’effectuer une veille technologique et prospective permanente, afin de piloter et d’actualiser les programmes en continu. L’objectif est d’adapter les cours aux tendances du secteurs et aux nouvelles technologies.

Ce Comité d’experts IT est composé de membres permanents et invités ; ils possèdent tous une ou plusieurs expertises IT et ont un solide parcours professionnel, occupant ou ayant occupé des postes de direction IT dans de grandes entreprises internationales dont Pragmantic, Orange, Lagardère ou encore ContourGlobal.

Le Comité d’experts s’investit également dans la vie de l’école en animant un cycle de « Conférences Expertises IT ».