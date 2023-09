L’EPITA s’associe à Kantar Insights pour la création d’une chaire sur l’intelligence artificielle

septembre 2023 par Marc Jacob

EPITA, école d’ingénieurs de référence dans les domaines de l’informatique et notamment l’intelligence artificielle, et Kantar Insights annoncent leur partenariat effectif le 21 septembre.

Cette collaboration stratégique sera bénéfique aux deux institutions, en favorisant l’échange de connaissances et en stimulant l’innovation dans leurs activités respectives. Ce partenariat se concrétise par la création d’une chaire « IA et données sociales, explication des résultats, comprendre et corriger les biais ».

Kantar Insights et EPITA partagent des sujets d’intérêt communs qui rendent ce partenariat naturel :

L’analyse de données avancée,

L’exploitation de l’IA pour optimiser les méthodologies de sondage et

La recherche de solutions innovantes pour mieux comprendre les comportements des consommateurs.

En combinant l’expertise et les ressources de Kantar Insights France avec le savoir-faire technique et l’excellence académique d’EPITA, ils pourront repousser les limites de leurs activités respectives et rester à la pointe des études de marché.

Ce partenariat permet également de mettre en place des projets de recherche conjoints, des stages pour les étudiants d’EPITA au sein de Kantar et des échanges de compétences entre les équipes. Cette synergie entre ces institutions ouvrira la voie à de nouvelles opportunités de développement et de croissance, tout en contribuant à la formation des talents de demain dans le domaine de l’IA et de la data.