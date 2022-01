L’EPITA obtient le Grade de Licence pour son Bachelor en Cybersécurité

janvier 2022 par Marc Jacob

L’autorisation à délivrer le grade de licence, donnée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation à l’EPITA, est un gage de qualité et de reconnaissance par l’État de la première formation de type Bachelor professionnalisant de l’école.

L’accréditation atteste de l’excellence académique du programme de formation conçu par l’école, programme inspiré du modèle pédagogique qui a déjà fait ses preuves, le Titre d’Ingénieur de l’EPITA. Au-delà de l’employabilité sur le marché national, cette reconnaissance offre une meilleure attractivité à l’international, avec notamment un référentiel basé sur les standards européens des formations de niveau licence en sciences et ingénierie.

L’obtention du Grade de Licence se fait sur les critères suivants : garantie de la qualité académique et un adossement à la recherche, préparation à l’insertion professionnelle, réussite de tous les étudiants, définition d’une politique sociale pour permettre l’accès de tous à la formation, inscription de son offre de formation dans la politique de site, mobilité internationale et mise en œuvre d’une démarche qualité afin d’assurer l’amélioration continue de la formation.

Comme pour la formation d’ingénieur, les enseignements sont centrés sur la professionnalisation avec les stages et l’alternance, la pédagogie par projets avec un niveau technique très élevé, les soft-skills, la recherche et l’international.

Le Bachelor en sécurité du numérique (Cybersécurité) de l’EPITA, qui sera installé sur le site du Campus Cyber national à La Défense dès son ouverture, a été construit en collaboration avec les entreprises de l’écosystème de la cybersécurité dans un objectif d’insertion professionnelle de haut niveau.

La formation donne accès à l’ensemble des métiers du domaine de la cybersécurité et particulièrement aux entreprises membres du Campus Cyber, startups comme grands groupes. Les diplômés pourront occuper l’un des métiers suivants à la sortie du Bachelor : Architecte sécurité junior, Spécialiste en développement sécurisé, Opérateur analyste SOC (Security Operation Center), Consultant en cybersécurité, Pentester, Reverseur de code, Analyste de malware, etc.

Deux stages sont prévus en fin de 1e et 2e année et la 3e année sera réalisée en apprentissage. La recherche d’entreprise pour les stages et l’apprentissage sera fortement facilitée par le réseau d’entreprises membres du Campus Cyber. Une expérience à l’international significative est également prévue dans le cursus de la 2e année.