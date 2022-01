Guardia Cybersecurity School annonce un partenariat avec Exclusive Networks

janvier 2022 par Marc Jacob

Guardia Cybersecurity School, école dédiée aux métiers de la cybersécurité et accessible post-bac en France annonce un partenariat d’envergure avec Exclusive Networks, spécialiste mondial de la cybersécurité pour les infrastructures numériques.

Exclusive Networks a réalisé en 2020 un CA de 2,9 Mds€, compte 2100 collaborateurs et dispose de bureaux dans 40 pays et de capacités de services dans plus de 150 pays.

Co-créée par des professionnels du secteur de la cybersécurité et de l’éducation, Guardia Cybersecurity School est conçue pour former les futurs talents de la cybersécurité. Deux écoles ouvriront leurs portes en octobre 2022, en plein cœur de Lyon et Paris.

Accessible post-bac ou après un bac+2/bac+3, Guardia Cybersecurity School délivre un Bachelor développeur informatique option cybersécurité (Bac+3) ainsi qu’un Master of Science (Bac+5) en alternance expert en cybersécurité. L’école se donne pour mission de former les jeunes talents européens et de démocratiser les métiers de la cybersécurité, afin de répondre à la forte demande des entreprises en profils qualifiés.

C’est dans cette optique partagée par Exclusive Networks et avec la volonté d’accélérer les recrutements pour les années à venir, que le partenariat établi s’appuie.

• Exclusive Networks participera à la construction du programme pédagogique adapté aux futurs besoins du marché,

• S’assurera – ainsi que d’autres entreprises partenaires de l’école – de la bonne délivrance de ce programme,

• Participera au recrutement d’un pool d’alternants à dimension internationale.