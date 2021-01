L’EDR HarfangLab est certifié par l’ANSSI

janvier 2021 par Marc Jacob

Il y a trois ans, l’équipe HarfangLab se créait autour d’un but commun : développer le premier EDR français à destination des entreprises. Aujourd’hui, l’EDR HarfangLab reçoit la certification CSPN (Certification de Sécurité de Premier Niveau) de l’ANSSI une marque de confiance de la part du plus haut organisme français de cybersécurité.

L’EDR est un outil indispensable pour lutter contre des cyberattaques de plus en plus sophistiquées. Extrèmement puissant, ce logiciel est également très intrusif, puisqu’il a accès à toutes les données présentes sur les postes de l’entreprise. D’où l’importance d’utiliser un EDR reconnu et soumis à la législation française.

L’outil d’HarfangLab garantit le plus haut niveau de sécurité des données de l’entreprise, et ce durant tout le processus de sécurisation du parc informatique. Contrairement aux autres EDR, le logiciel d’HarfangLab se déploie uniquement localement ou via un cloud français, et donc soumis aux lois françaises concernant la protection des données. C’est aujourd’hui la solution la plus sûre pour les entreprises françaises.

L’EDR HarfangLab est conçu de manière à rassembler toutes les données disponibles sur les les terminaux de l’entreprise sur une plateforme unique, pour les analyser en temps réel. Les évaluateurs soulignent dans le rapport que « l’interface de l’EDR est facile à prendre en main et que les informations sont présentées de manière claire et intuitive avec un vocabulaire adapté ». Cette simplicité d’utilisation permet de baisser le niveau d’expertise requis pour manier le logiciel.

Dans un marché dominé par des EDR développés à l’étranger à destination de hauts experts en cybersécurité, HarfangLab innove en proposant une alternative française, et plus accessible. La certification de l’ANSSI consacre ce pas en avant de la cybersécurité française vers un futur plus simple et plus sûr.