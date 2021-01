Versa Networks présente un nouveau programme partenaires axé sur les opportunités associées au modèle SASE et réseaux SD-WAN sécurisés

janvier 2021 par Marc Jacob

Versa Networks dévoile son programme partenaires ACE (Accelerate, Captivate, Engage). Il s’agit du premier programme partenaires officiel de l’entreprise revendiquant une portée mondiale et englobant les distributeurs à valeur ajoutée (VAR), les intégrateurs, les fournisseurs de services (SP) et les fournisseurs de services managés (MSP). Le lancement de ce programme fait suite à l’extension mondiale des activités commerciales et marketing de Versa, afin de répondre à une demande d’une ampleur inédite sur les solutions SASE et de SD-WAN sécurisé proposées par l’entreprise.

Le programme ACE va permettre aux partenaires Versa les plus impliqués de développer leur écosystème, en proposant une valeur client exclusive, associée aux solutions Versa Titan, Versa Secure SD-WAN et Versa SASE. Le programme offre des formations officielles couvrant la vente, l’avant-vente et les aspects techniques. L’objectif visé est la spécialisation des partenaires, afin qu’ils puissent se revendiquer « Titan Specialized », « Secure SD-WAN Specialized » ou « SASE Specialized ». Les partenaires ACE seront ainsi reconnus pour leur compétence et leur expertise dans leurs domaines de spécialisation, et peuvent prétendre à des remises ainsi qu’à diverses opérations commerciales et marketing, afin de dynamiser leurs opportunités de recettes.

Le programme ACE de Versa propose aux partenaires un plan d’accélération de leurs revenus, qui leur assure une entrée en matière rapide et un pipeline de vente opérationnel sous 90 jours. La Versa Academy, une plate-forme mondiale dédiée aux ressources de formation, constitue l’un des vecteurs d’accélération proposés par Versa.

Au cours des six derniers mois, la Versa Academy a dispensé plus de 26 000 heures de formation supervisées par un intervenant, a formé 800 techniciens dans le monde et a remis plus d’une centaine de certifications de spécialisation.

Les partenaires ACE de Versa rejoignent un programme qui a été pensé pour favoriser les synergies, dans une optique de croissance, de prospérité et d’accès à de nouvelles opportunités, aussi bien à court terme qu’à plus longue échéance.

La structure du programme exige des partenaires qu’ils suivent les formations vente, avant-vente et techniques requises, et qu’ils obtiennent les certifications associées, afin d’accéder aux propositions qui leur permettront de mettre en avant une valeur client unique.

Le programme ACE de Versa constitue le programme partenaires mondial officiel de l’entreprise, destiné aux distributeurs à valeur ajoutée (VAR), aux intégrateurs de services (SI), aux fournisseurs de services (SP) et aux fournisseurs de services gérés (MSP).

Sa structure repose sur trois piliers :

o Comprimer les délais de retour sur investissement en permettant aux partenaires d’acquérir des compétences et de l’expertise dans leur domaine de spécialisation ;

o Capter l’attention du marché (et la conserver) en proposant une valeur client exclusive, basée sur une différenciation marquée ;

o Instaurer une relation de confiance avec les clients, synonyme de fidélisation et de préférence marquée envers les solutions Versa SASE, Versa Secure SD-WAN et Versa Titan.

Le programme partenaires a été créé afin de générer de nouvelles opportunités de revenus, qui soient aussi récurrentes. Il vise aussi à améliorer la rentabilité et les marges, en définissant pour les partenaires de nouveaux services à forte valeur ajoutée. Ces services viennent compléter les solutions Versa Secure SD-WAN et Versa SASE, et vont permettre aux partenaires de se démarquer de la concurrence.

Versa place ainsi ses partenaires sur la voie du succès, dans l’immédiat et à beaucoup plus long terme.