Wisper annonce la création d’une filiale au Royaume-Uni

janvier 2021 par Marc Jacob

Pour poursuivre son développement commercial, Wisper a décidé de renforcer sa présence sur le marché anglais et a nommé Farah Chaibi comme Country Manager de cette nouvelle entité. Farah possède une expérience pertinente dans le secteur des centres d’appels ainsi qu’au sein d’entreprises éditrices de Software et a aussi été un leader de marché chez Gartner Group.

Wisper intervient auprès des entreprises pour proposer une solution de virtualisation du poste de travail. L’expertise développée sur les solutions cloud leur a permis de faire constamment évoluer la technologie jusqu’à la création de ceBoxOS® en 2016, la solution de pc virtuel sans infrastructure serveur. ceBoxOS® est une édition logicielle (système) qui permet d’administrer de manière centralisée les postes de travail sous OS Windows (toutes versions) et Linux. Cela permet notamment de déployer des mises à jour PC en quelques minutes, sans se déplacer sur des sites distants (sur 5 continents). La gestion est également simplifiée pour les équipes SI : paramétrage de tâches (allumer/éteindre), mise à disposition d’une console et d’outils de supervision, de sauvegarde, de reprise d’activité après sinistre et de gestion des mises à jour.

Pour rappel, après une levée de fonds de 12 millions d’euros début 2020, Wisper a fait l’acquisition de 100 % de la société XiVO, leader français des solutions de téléphonie d’entreprise et de centres de contacts en open source en novembre dernier.