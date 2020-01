L’ATIH améliore l’accès de ses services et données de santé avec Pure Storage

janvier 2020 par Emmanuelle Lamandé

Créé en 2000, l’ATIH est un établissement public chargé de collecter, d’héberger et d’analyser les données des établissements de santé français. Le rôle de l’ATIH permet aux hôpitaux et aux organismes de contrôle français, que sont les Agences régionales de santé (ARS) ou le ministère de la Santé, de gagner en rapidité et en efficacité de traitement des données de santé, pour le bénéfice des patients.

"Nos équipes internes ont constaté une diminution du temps d’accès aux machines virtuelles et aux serveurs. Nos utilisateurs finaux ont aussi gagné en termes de vitesse d’accès à nos données et à nos services, c’est une certitude. Cela leur permet de produire plus rapidement leurs rapports d’analyse sur l’état du système de santé français et, par extension, d’en améliorer le fonctionnement global" déclare Brice Sauvajon, adjoint responsable système et réseau de l’ATIH. Cet avantage est particulièrement important dans le secteur de la santé dans lequel chaque seconde compte ; les employés de l’ATIH peuvent maintenant accomplir leurs tâches quotidiennes plus rapidement et plus efficacement.

C’est pour remplacer son infrastructure existante que l’ATIH a cherché une nouvelle solution capable de répondre à ses besoins importants de volumétrie, et garantissant la protection des données, des critères absolument critiques dans le secteur de la santé. Pour Brice Sauvajon, les solutions Pure Storage satisfaisaient ces deux critères. La technologie flash de Pure et la multiplication par 10 de la vitesse de traitement ont permis à l’ATIH de déployer de nouvelles solutions de traitement de la donnée, de type Hadoop pour le big data.

Aucune formation n’a été nécessaire aux équipes informatiques de l’ATIH pour comprendre la gestion des solutions de données de Pure. Leur installation et les éventuelles migrations nécessaires se sont déroulées de manière transparente et sans interruption de service. Pure1®, l’outil de gestion basé dans le cloud de Pure Storage, offre à l’ATIH une grande visibilité dans ses prévisions en matière de capacité de stockage. Grâce à la simplification de l’infrastructure, l’équipe peut consacrer plus de temps au développement de projets innovants plutôt qu’à la maintenance.