TenneT opte pour la solution fibre optique de Rosenberger OSI

janvier 2020 par Emmanuelle Lamandé

TenneT est l’un des principaux gestionnaires de réseau de transport d’électricité en Europe. L’entreprise emploie plus de 4 500 personnes et exploite environ 23 000 kilomètres de lignes et de câbles haute tension. Environ 41 millions de foyers et d’entreprises en Allemagne et aux Pays-Bas sont alimentés par ce réseau électrique. L’entreprise a mis en place des centres de contrôle dans le nord et le sud de l’Allemagne afin d’assurer un fonctionnement sécurisé du réseau 24 heures sur 24.

Afin de garantir la disponibilité et la sécurité à long terme du réseau, TenneT a lancé le projet "KVM Matrix" et a chargé Rosenberger OSI de fournir une solution fibre optique complète. KVM signifie Keyboard, Video, Mouse (clavier, vidéo, souris) et représente l’exigence fondamentale pour une surveillance totale de l’état opérationnel avec des systèmes de surveillance et de contrôle de haut niveau. Une connexion entre les postes de contrôle et le datacenter permet de visualiser les données directement sur les stations de travail des centres de contrôle malgré la distance physique.

Rosenberger OSI a pu fournir tous les composants et permettre leur installation en 20 jours. Dans le cadre du projet, Rosenberger OSI a ainsi pu permettre la mise en place de plusieurs stations de travail et postes de formation dans la salle de contrôle de TenneT. En outre, il y a d’autres stations dans le back office. Les différents types de câbles ont été l’objet de mesures avant leur réception. Cela comprenait la mesure en usine des câbles fibre optique ainsi que la mesure OTDR par un service sur site. Les personnes de ce service ont utilisé des trunks OM4 PreCONNECT® STANDARD 96 fibres pour la connexion entre la salle de contrôle, le datacenter ainsi que les salles de formation et la zone bureau. Les écrans PreCONNECT® SMAP-G2 1HE et 2HE ainsi que les boîtiers d’épissure 1HE et 2HE ont été utilisés pour installer des trunks aux extrémités correspondantes des câbles, par exemple dans la salle de contrôle. Des travaux d’épissure supplémentaires ont été nécessaires pour la bonne mise en œuvre du trunk.

"Malgré les conditions parfois un peu critiques de l’environnement d’installation, Rosenberger OSI a parfaitement respecté nos spécifications de manière exemplaire ", déclare Patrick Bernasch-Mellech, responsable de la gestion des données et des applications chez TenneT, satisfait de l’achèvement des travaux. "Les différentes étapes d’installation ont été réalisées conformément à nos spécifications dans les délais promis. Le fonctionnement en cours n’a pas été interrompu."