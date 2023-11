Kyndryl signe un partenariat pluriannuel avec AWS

novembre 2023 par Marc Jacob

Kyndry annonce un partenariat stratégique (SCA) pluriannuel avec Amazon Web Services (AWS), axé sur le développement et la fourniture de solutions d’intelligence artificielle (IA) générative et de capacités d’apprentissage automatique (ML) avancées. Cette collaboration aidera les clients communs de Kyndryl et d’AWS à insuffler l’innovation dans leurs entreprises, à stimuler l’efficacité et à accélérer leur transformation numérique.

Dans le cadre du SCA, Kyndryl et AWS souhaitent :

• Établir la Kyndryl and AWS Innovation Factory, un investissement mutuel pour cocréer des solutions génératives d’IA et de ML axées sur des cas d’utilisation industriels spécifiques. En s’appuyant sur l’Innovation Factory et les capacités de Kyndryl axées sur les données, les clients peuvent démarrer leur parcours de modernisation du cloud et accélérer la transformation de leur entreprise.

• Améliorer les capacités de conception, de mise en œuvre, de migration, de modernisation et de gestion des services cloud AWS dans des environnements informatiques complexes.

• Accélérer la modernisation des systèmes de planification des ressources de l’entreprise (ERP) et d’autres applications sur AWS grâce à un plan d’exécution stratégique partagé conçu pour réduire les coûts, la complexité et les délais.

• Approfondir l’expertise des spécialistes techniques de Kyndryl afin d’augmenter rapidement le nombre de certifications basées sur AWS et de certifications spécialisées sur les plus de 10 000 certifications AWS déjà obtenues pour ajouter des milliers de certifications supplémentaires.

Kyndryl utilisera également son programme de préparation à l’IA pour soutenir davantage les clients dans l’adoption de services d’IA générative AWS responsables. Ce programme s’appuie sur les connaissances approfondies de Kyndryl dans le domaine et sur son expertise en matière d’IA de niveau entreprise pour fournir aux clients les services de bout en bout nécessaires à l’intégration de solutions d’IA générative qui auront un impact sur l’activité de l’entreprise.