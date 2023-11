Accenture et Avanade étendent leurs offres pour accélérer l’adoption de l’IA générative

novembre 2023 par Marc Jacob

Accenture et Avanade dévoilent de nouvelles offres adaptées à Microsoft Fabric afin d’accompagner les entreprises dans l’accélération de la préparation de leurs données, la facilitation de l’accès aux informations et la création d’une base pour intégrer l’IA.

Dans le cadre d’un investissement de 3 milliards de dollars réalisé par Accenture en matière de données et d’IA, les deux entreprises développent un pôle de professionnels certifiés dans le but d’aider les entreprises à planifier, structurer, développer, piloter et déployer Microsoft Fabric, un outil pouvant rassembler des données provenant de milliers de sources au sein de l’entreprise.

Les nouveautés de Microsoft Fabric comprennent une évaluation du niveau de préparation en matière de sécurité, une approche de migration pour aider les entreprises à accélérer la modernisation de leurs plateformes de données, ainsi que des accélérateurs sectoriels et fonctionnels pour la finance, les ventes et le service client, la chaîne d’approvisionnement, la fabrication, la vente au détail et les biens de consommation emballés. Les deux entreprises ont également lancé un programme de formation dédié à Microsoft Fabric, dans le cadre de la “AI Academy” d’Accenture, pour aider à cultiver les talents de demain et accélérer la transformation avec Fabric.

Accenture et Avanade vont ainsi aider les entreprises à développer des applications d’IA générative personnalisées en s’appuyant sur les services de Microsoft Copilot- notamment Microsoft 365 Copilot, Copilot for Sales et Copilot Studio - Azure OpenAI, Azure Machine Learning et la plateforme Microsoft. En s’appuyant sur le “Center for Advanced AI” d’Accenture, les deux entreprises peuvent assister leurs clients dans le choix et la perfection des modèles de langage (LLM) et dans le développer de nouvelles capacités d’IA générative.

Ensemble, Accenture et Avanade disposent de milliers de professionnels dédiés à l’IA générative de Microsoft, dotés de compétences grâce à une initiative de formation complète. Avanade et Accenture comptent désormais plus de 240 000 personnes qualifiées par Microsoft, dont 65 000 professionnels dédiés à la mise en œuvre des technologies Microsoft.