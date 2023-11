AntemetA intègre la Marketplace de 3DS OUTSCALE

novembre 2023 par Marc Jacob

Fondé en 2010 en France et marque de Dassault Systèmes, OUTSCALE met à disposition des organisations publiques et privées, un cloud automatisé et évolutif qui accompagne les projets informatiques les plus complexes, mais aussi un écosystème complet de solutions de confiance à travers sa marketplace. Celle-ci rassemble des solutions et des services prêts au déploiement hébergés sur l’infrastructure Cloud OUTSCALE, un cloud souverain et titulaire de la qualification SecNumCloud attribuée par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) aux prestataires dont le système répond à la totalité des exigences de sécurité et de confidentialité définies dans son référentiel.

AntemetA a ainsi construit une offre de sauvegarde facilement intégrable dans OUTSCALE Marketplace qui permettra de répondre aux besoins de protection des données et de reprise d’activité. Cette solution intègre également la capacité à opérer le service de production de sauvegarde BaaS (Backup as a Service) au travers de l’offre AntemetA Protect. Son intégration à OUTSCALE Marketplace permettra à 3DS OUTSCALE de mettre à disposition de ses clients, une offre de protection souveraine et sécurisée disponible sur son Cloud de confiance.

Après avoir été nommé leader dans la catégorie des hébergeurs de solutions Backup as a Service (BaaS) par Gartner, AntemetA rejoint OUTSCALE Marketplace, pour renforcer la protection des données sur sa plateforme Cloud avec son partenaire Veritas. Cette intégration représente ainsi une nouvelle étape pour AntemetA de sa stratégie visant à devenir “tiers de confiance”.