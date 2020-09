Kudelski Security étend ses activités en France

septembre 2020 par Marc Jacob

Kudelski Security, la division cybersécurité du Groupe Kudelski, annonce son expansion sur le marché français, afin de répondre à la demande en matière de services de sécurité managés et de solutions de cybersécurité. Ce développement fait suite à trois années de développement en Europe pour Kudelski Security et se traduit par une présence renforcée d’experts sur le site parisien du Groupe.

Les services de sécurité managés (MSS) de Kudelski Security offrent aux entreprises internationales de tout secteur un service efficace et évolutif qui contribue à alléger la charge des DSI et des RSSI, tout en les aidant à identifier et à surmonter de manière efficace le niveau croissant des risques de sécurité.

Depuis 2018, Kudelski Security a connu une forte croissance dans cette région, avec l’ajout de clients de premier plan et le lancement de services de sécurité managés innovants, notamment ses services de détection et de réponse au niveau des endpoints (managed EDR) et ses services de sécurité managés pour les technologies opérationnelles (OT), fournis à travers son Cyber Fusion Center basé à Cheseaux-sur-Lausanne, en Suisse. Ses services de sécurité managés et de réponse aux incidents ont été distingués par de nombreux analystes tels que Gartner, Forrester et IDC.

Depuis 2012, Kudelski Security compte plus de 300 spécialistes en cybersécurité, bénéficiant de plus de 30 ans d’expérience du Groupe dans le domaine de la sécurité numérique et du cryptage. Le Groupe, dont les sièges sont situés à Cheseaux-sur-Lausanne, en Suisse, ainsi qu’à Phoenix (AZ), aux Etats-Unis, promeut fortement l’innovation afin de fournir en permanence à ses clients les solutions de sécurité.