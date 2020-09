Atempo.Wooxo rejoint la European Champions Alliance

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

La European Champions Alliance offre à ses membres un échange approfondi sur les développements de l’écosystème technologique européen et une plateforme de collaboration qui permettra d’accélérer la croissance des entreprises technologiques européennes. Le groupe Atempo.Wooxo est l’un des acteurs de la cyber sécurité en France et fait partie de la cartographie des acteurs start-ups et scale-ups européens de la cyber sécurité, qui a été publiée par l’ECA le 28 juillet 2020. Comme tous les membres de l’ECA, le groupe aura accès aux réunions des groupes de réflexion (focus groups) de l’ECA et aux événements numériques et physiques. En outre, l’ECA fournira un accompagnement concret en développement européen à travers son réseau d’experts, une lettre d’information, ainsi que des investigations et des rapports sur les derniers développements de l’écosystème technologique européen.

Le groupe Atempo.Wooxo rejoint la European Champions Alliance dans la catégorie "Start-ups / Scale-ups / PME". Les experts de l’ECA et les équipes d’Atempo.Wooxo suivront un programme de travail (workshops, mises en relations avec les experts, networking, etc.) qui soutiendra l’expansion d’Atempo en Europe. Les experts du réseau de l’ECA s’appuient sur plus de 20 ans d’expérience en développement international dans l’espace européen. Grâce à l’ECA, Atempo.Wooxo aura un accès accru au réseau de mentors, d’experts et de partenaires de l’ECA afin d’accélérer sa croissance, sa visibilité et sa mise à l’échelle en Europe.