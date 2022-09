Kate Johnson est nommée Présidente et CEO et rejoint Board of Directors de Lumen

septembre 2022 par Marc Jacob

Lumen Technologies annonce la nomination de Kate Johnson au poste de President, Chief Executive Officer et membre du Board of Directors de la société à partir du 7 novembre 2022. Mme Johnson succède à Jeff Storey, qui a annoncé son départ en retraite après une brillante carrière de 40 ans dans les secteurs des télécommunications et de la technologie, notamment chez Lumen. Il restera au service de l’entreprise jusqu’au 31 décembre 2022, afin d’assurer une transition en douceur.

Kate Johnson est une dirigeante du secteur de la technologie avec une extraordinaire carrière. Elle est spécialisée dans la direction des transformations numériques et commerciales permettant la croissance, elle a occupé des postes clés à la direction de diverses entreprises du classement Fortune 100 telles qu’Oracle, General Electric et Microsoft. Plus récemment, Mme Johnson a dirigé Microsoft U.S., l’activité la plus grande de l’entreprise qui a pour mission la gestion de l’ensemble des ventes, des services, du marketing et des opérations de l’entreprise. Pendant les quatre années qu’elle a passées à ce poste, elle a dirigé cette division à travers une transformation culturelle substantielle tout en doublant presque les revenus de l’entreprise.